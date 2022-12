Walter Casagrande: “Bolsonaro não é só o pior presidente da história, é também o mais perverso”

Conhecido por não ter ‘papas na língua’, o ex-jogador do Corinthians e seleção brasileira conversou com o 247 edit

Apoie o 247

ICL

Por Artur Figueiredo para o 247 - O comentarista de futebol e ex-jogador Walter Casagrande sintetiza o governo Bolsonaro como o pior da história. “Bolsonaro não é só o pior presidente da história política brasileira, ele é também o mais perverso, mentiroso e covarde”, disse ele em conversa com o Brasil 247.

Conhecido por não ter ‘papas na língua’, o ex-jogador do Corinthians e seleção brasileira nunca escondeu seu viés e ativismo social por justiça e igualdade e sempre ‘bateu de frente’ com questões envolvendo o autoritarismo, contrapondo as elites e o fascismo.Reconhecido como símbolo da democracia corintiana, ‘Casão’ foi um dos diversos atletas que fizeram oposição ao atual governo Bolsonaro (PL). Em poucas palavras sintetizou o que foi o governo do atual chefe de estado, que perdeu em outubro a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Você declaradamente é progressista, um dos maiores símbolos da democracia dentro do futebol e sociedade brasileira. Como vê a volta do autoritarismo com o bolsonarismo vigente? De fato, Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil?

- Bolsonaro não é só o pior presidente da história política brasileira ele é também o mais perverso, mentiroso e covarde.

O que você achou da escolha do Catar para a Copa de 2022?

- Sou contra eventos esportivos mundiais em países que não respeitam os direitos humanos, que trata a mulher como ser inferior, que é homofóbico e que não tem tradição alguma no futebol. A Copa foi super bem organizada, mas só tem clima de Copa dentro dos estádios e no Media Center, fora isso não acontece nada.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.