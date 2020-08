10 dicas de como fazer bolo de cenoura perfeito

Na dúvida sobre como fazer bolo de cenoura perfeito touxemos este artigo com as 6 dicas mais valiosas para fazer esta receita de bolo amado pelos brasileiros.

Quem não gosta de um bolo de cenoura com calda de chocolate e uma boa xícara de café não é mesmo?

Se você está buscando uma receita de bolo de cenoura perfeito, leia nosso artigo até o final para conferir a receita de uma massa especial e ainda receberá dicas de como assar uma massa perfeita!

Ingredientes da Receita de Bolo de cenoura perfeito

Rende 10 fatias

Ingredientes para a massa do bolo de cenoura:

· 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

· 3 colheres de chá de fermento em pó

· 2 colheres de chá de canela em pó

· 1 colher de chá de extrato de baunilha

· 3 xícaras (375 gramas) de farinha de trigo

· 1 xícara (100 gramas) de cenoura ralada

· 1 xícara de óleo

· 1 xícara de leite

· 6 unidades de ovos

· ½ colher de chá de noz-moscada

· ½ colher de chá de cardamomo em pó

· 1 ½ xícara (175 gramas) de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo da Receita de Bolo de cenoura

· Peneire a farinha junto com o bicarbonato e o fermento em pó. Reserve;

· Bata bem os ovos com a canela em pó, a noz-moscada e o cardamomo, durante 5 minutos;

· Acrescente o açúcar de confeiteiro e misture bem a massa. Adicione o óleo e continue batendo a massa por 5 minutos;

· Preaqueça o forno a 180 graus ºC. Unte e polvilhe com farinha de trigo uma forma com furo no meio, de 23 ou 25 centímetros;

· Num recipiente com a massa preparada com os ovos e as especiarias, coloque alternadamente a farinha reservada (peneirada) e o leite;

· Depois, coloque 1 colher de sopa de leite, de cada vez. Acrescente a cenoura ralada, misture a massa com uma colher;

· Despeje a massa do bolo na forma untada e polvilhada;

· Deixe assar por 30 minutos ou até que o palito saia limpo.

Agora que já tem a receita de bolo de cenoura deliciosa, confira 6 dicas para deixar seu bolo ainda mais saboroso.

Ah! Lembrando que essas 6 dicas para bolo de cenoura perfeito, serve também para qualquer massa viu?

Então, vamos às dicas do Chef!

1. Os ingredientes à temperatura ambiente

Usar ingredientes à temperatura ambiente em uma receita ajuda a massa a ser mais homogênea, porque os ingredientes se misturam melhor. Lógico!

E se você esqueceu-se de tirar a manteiga antes de fazer a receita, não entre em pânico, coloque-a em incrementos de 10 segundos no microondas, com potência mínima para dar textura mais macia;

2. Desnatar a manteiga para obter uma suavidade macia

Em muitas receitas, a manteiga é batida com o açúcar ou ovos antes de ir à massa.

Quando você incorpora farinha ao creme de manteiga, você incorpora ar à sua massa o que fará com ela fique leve e macia.

3. Massa de bolo batida demais ou não?

A textura de um bolo batido demais será mais densa, porque o glúten terá se desenvolvido mais.

Resultado: você obterá um bolo de cenoura mais compacto e mais elástico... o que é bom se você fizer uma massa de pizza. Para um bolo, é melhor ter uma textura mais macia.

Outro inconveniente de um bolo muito batido: muito ar no centro. Esse é claramente o problema das massas excessivamente batidas.

Portanto, é melhor respeitar as instruções de uma receita para não acabar com um bolo cuja textura não se assemelha à da receita.

4. Bolo muito seco

Se o bolo estiver muito seco, você pode ter adicionado muita farinha ou por que você assou por muito tempo.

Também é possível que a quantidade de gordura seja insuficiente. Se você adicionar muita farinha e pouca gordura, você definitivamente terá um bolo seco. É tudo uma questão de equilíbrio!

5. Cuidado com as medidas!

Para que sua massa de bolo de cenoura fique perfeita, siga à risca do início ao fim.

Se a receita citar os ingredientes em gramas, melhor ainda. Portanto, invista em uma balançinha.

Elas não custam caro e ajudam e muito.

6. Não se esqueça de peneirar os ingredientes secos

Se possível, faça isso por pelo menos 2 vezes. Você vai ver como isso irá deixar sua massa muito mais aerada e leve.

Caso contrário, na hora que entrarem em contato com os líquidos, ficarão encapsulados e nada poderá dissolvê-los.

Assim, sempre busque peneirar os ingredientes secos, antes de fazer sua receita de bolo de cenoura perfeito ou outra massa que desejar!

E aí? Gostou do nosso artigo, compartilha no grupo da família!

