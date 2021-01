5 dicas para melhorar sua presença nas redes sociais e ter mais seguidores

Da criação de brindes ao uso de letras diferentes para chamar a atenção do público. Descubra ideias e recursos gratuitos para impulsionar os seus perfis nas redes sociais.



Criar uma página no Facebook ou Instagram é muito fácil. O difícil é dar vida e personalidade a ela e fazê-la crescer.



Muitas pessoas criam um perfil nas redes sociais na expectativa de obter milhares de seguidores em pouco tempo. No entanto, para melhorar a visibilidade de um influenciador, marca ou empresa em redes como o Instagram e o Facebook, é necessário saber aplicar as estratégias corretas.



Além de gerar conteúdo de qualidade, é preciso torná-lo atraente, chamar a atenção e se destacar. Existem recursos online muito eficazes e completamente gratuitos para isso, como o conversor de letras diferentes, além de bancos de imagens, motores de busca de hashtag populares, etc.



Neste artigo, listamos 5 dicas que podem ajudá-lo a melhorar sua presença na internet e a popularidade nas redes sociais.



1. Use letras personalizadas e atraentes

Na internet, e principalmente nas redes sociais, tudo é questão de aparência e conteúdo. Não é apenas o que dizemos, mas como o dizemos, ou seja, é preciso aplicar estratégias para que as nossas mensagens possam seduzir, impactar e convidar o usuário à ação.



O tipo de fonte com letras diferentes é algo capaz de transmitir personalidade a uma marca, e os seguidores logo passam a associar diretamente os atributos da fonte aos valores dessa marca. Por exemplo, usar uma fonte Serif denota tradição, seriedade e respeito; enquanto as fontes manuscritas ou Script, que simulam a escrita manual, transmitem fantasia, intimidade e criatividade.



Usando um Conversor de letras diferentes online e gratuito, você consegue transformar qualquer texto em fontes bonitas e variadas: criativa, cursiva, gótica e de vários outros estilos. Basta escrever o texto numa caixa e ele irá criar automaticamente diferentes tipos de letras, totalmente originais e únicas. Então o usuário só precisa escolher a fonte que melhor se adapta às suas necessidades, copiar e colar em seu perfil ou página do Instagram ou Facebook.



2. Inclui botões de acesso para todas as redes sociais



Como o próprio nome indica, as redes sociais estabelece links e relacionamentos entre seguidores e os perfis que eles seguem. E essas relações não se limitam a uma rede social, mas estão cada vez mais interligadas: para estar junto é preciso chegar a todas elas.



Para criar uma verdadeira comunidade nas redes, é necessário atingir o maior número de pessoas e se conectar pelo Instagram, Facebook, etc. A maneira mais fácil de fazer isso é fornecendo links diretos para as redes sociais em seu blog, site, pela sua assinatura de e-mail, em campanhas publicitárias, etc.



Quanto mais links diretos, mais seguidores em potencial. É pensando nisso que, muitas redes têm inclusive uma função automatizada para publicar os mesmos posts em mais de uma rede ao mesmo tempo.



3. Estude quais são as hashtags mais populares antes de usá-las

Existem plataformas e páginas da web que informam sobre os temas que são tendência e as hashtags mais populares associadas a um determinado conceito. Dessa forma, você pode escolher aquelas que melhor se adequam à sua marca ou perfil.



Embora a inclusão de várias hashtags aumente o alcance da postagem, o ideal é escolher apenas as mais significativas para se conectar com o público que realmente lhe interessa.



Esse “monitoramento” de hashtags deve ser feito com muita frequência, pois é algo que apresenta uma grande variação entre um dia e outro. Usar hashtags populares é algo que ajudará mais usuários a descobrir o seu nome ou sua marca.



4. Crie sorteios

É comum ver diversos concursos e sorteios no Facebook e no Instagram porque eles são uma ferramenta muito poderosa quando se trata de ganhar seguidores e visibilidade nas redes. Porém, esse método deve ser usado de forma criteriosa para que esteja de acordo com a identidade e a reputação da marca.



Em primeiro lugar, esses sorteios precisam ser algo 100% legal e transparente, respeitando as bases legais e cumprindo as normas e boas práticas das redes sociais. Os "padrões da comunidade" de cada mídia social podem servir como base de orientação nesse sentido.



Além disso, se você vai publicar em mais de uma rede social, é importante ter certeza de que é algo justo para os usuários de todas elas, ou seja, que um seguidor do Instagram não tenha vantagem sobre um seguidor do Facebook ou vice-versa.



Existem algumas páginas que executam o sorteio garantindo que os resultados sejam totalmente aleatórios. Este serviço pode ser obtido gratuitamente ou de forma pago, dependendo das condições de cada sorteio.



5. Organize um calendário de publicações



Para conseguir um bom número de seguidores e não "perdê-los" ao longo do caminho, você precisa encontrar o equilíbrio certo entre quantidade e qualidade de publicações. Um calendário no qual você organiza a frequência das postagens pode ser uma ferramenta muito útil para não sobrecarregar uma mesma semana e desaparecer logo em seguida.



Existem aplicativos que permitem não só criar um calendário de publicações, mas também programá-las. Isso é muito útil quando você vai ficar ausente ou muito ocupado por um determinado período de tempo.



Outras ferramentas úteis para impulsionar nossas redes sociais



Além dos recursos online mencionados acima, existem aplicativos e programas específicos que são muito úteis quando o volume ou a complexidade das publicações aumenta.



Programas específicos para gerenciar mídias sociais permitem que você gerencie, rastreie e analise a eficácia de seu trabalho. Há ainda outras ferramentas online como:



Facebook Insights: Informa quantas pessoas curtiram a sua página ao longo da última semana.



TweetDeck e Hootsuite: Eles permitem que você programe mensagens para o Twitter.



Followerwonk: Torna mais fácil pesquisar entre os seguidores e gerar relatórios personalizados.



Social Mention: Ajuda a pesquisar tópicos que são tendência em várias plataformas de mídia social.



Para empresas, gestores de redes sociais e especialistas em marketing, existem opções mais avançadas, como um software de gerenciamento de tarefas que organiza todas as atividades em um só lugar: campanhas, equipes, clientes, estatísticas, etc. A vantagem desses programas é que eles permitem o acesso na nuvem, para que você possa trabalhar sozinho ou em equipe, de qualquer lugar e a qualquer hora.



Em suma, são múltiplos os recursos e ferramentas tanto para quem está dando os primeiros passos nas redes, como também para aqueles que precisam implantar uma estratégia profissional nas redes sociais. O escopo é tão ilimitado quanto a criatividade de quem cria as publicações.

O conhecimento liberta. Saiba mais