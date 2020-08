Abdullah Almanna revela os segredos para obter a independência econômica

Na era da internet, criptomoedas e nômades digitais estão se tornando cada vez mais comuns para falar sobre a tão esperada liberdade financeira. Ou seja, obter ganhos de renda passiva que permitam que uma pessoa não confie financeiramente em um trabalho em relação à dependência de um salário no final do mês.

O mundo mudou, as profissões que o mercado mais demanda são as relacionadas à tecnologia, robótica e sistemas de informação, e as formas de ganhar dinheiro são cada vez mais variadas.

Quinze anos atrás era impossível pensar que um YouTuber com vídeos de videogame ganharia números milionários, ou que um blogueiro de viagens viajaria pelo mundo na primeira classe e ainda seria pago por isso.

Hoje essas profissões são muito comuns e até cobiçadas por qualquer profissional que trabalhe diariamente em um escritório de distrito financeiro de grandes cidades. A principal desvantagem que as pessoas têm é que muitas vezes elas não sabem como começar a treinar ou procurar renda passiva que gere lucros ao longo do tempo.

É por isso que nesta nota falaremos sobre um excelente livro escrito por Abdullah Almanna que irá ajudá-lo a dar os primeiros passos para sua independência econômica.

Abdullah nasceu e estudou no Kuwait e agora é um empresário de sucesso que se consolidou em grandes empresas.

Ele é um contador público certificado (CPA) e graças ao seu título tornou-se Auditor Sênior na multinacional EY (antiga Ernst & Young).

Por razões de trabalho ele sempre teve que viajar por diversos países e regiões, e lá veio sua grande paixão por viajar pelo mundo conhecendo novas culturas e assimilando conhecimentos relacionados ao país ou continente em que está localizado. Ele já viajou por mais de 30 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul, e espera continuar a percorrer o mundo depois que as restrições do COVID-19 forem levantadas.

Na verdade, em “The offbeat voyager: a guide to the world’s best travel destinations”, outro de seus livros, compilou suas experiências e dicas para que viajantes amadores possam nutrir todas as informações que precisam para embarcar na aventura de visitar outros países.

Almanna também é fotógrafo, e escritor destinado a fornecer às pessoas informações valiosas para ganhar mais renda.

Em seu novo ebook chamado Your Financial Road to Freedom Almanna revela o processo pelo qual uma pessoa pode começar a planejar sua liberdade financeira.

Com um estilo de escrita dinâmico e simples, consegue capturar o leitor, e detalhar os aspectos mais importantes a considerar para realizar seus desejos.

O livro mergulha nas diferenças entre renda ativa e passiva, mostrando aos leitores como eles podem usar sua renda para fazer seu dinheiro funcionar para eles, e não o contrário.

A peça central do novo e-book é baseada na Pirâmide da Liberdade Financeira (FFP). O FFP é um modelo para determinar o patrimônio líquido e onde alguém está atualmente em seu caminho para a independência econômica.

Com esse conhecimento, o autor fornecerá pistas importantes para que você possa extrapolá-lo para suas profissões e para planejar gerar o estilo de vida desejado e do local do mundo que você preferir.

Você pode baixar sua cópia gratuitamente e começar a já se nutrir com a experiência e o conhecimento de seu autor e, em seguida, aplicá-la à sua ideia de negócio.

