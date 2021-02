Abono PIS/PASEP paga novo grupo nesta semana; saiba quem tem direito a receber o benefício

Os benefícios serão exclusivamente para os aniversariantes dos meses de março e abril e também quem tem o número final do NIS em 6 e 7 edit

247 - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil irão liberar mais uma rodada do PIS/PASEP para um novo grupo de trabalhadores nesta semana.

Os benefícios serão exclusivamente para os aniversariantes dos meses de março e abril e também quem tem o número final do NIS em 6 e 7.

Com a possibilidade de antecipação do PIS/PASEP 2021/2022, as instituições bancárias estão correndo para encerrar o cronograma iniciado em 2020.

Nessa semana, dois novos grupos deverão ser contemplados pelo abono salarial, sendo depositado já com a correção do valor pelo atual salário mínimo. Até dezembro, os trabalhadores tinham direito a R$ 1.045, porém agora esse limite é de R$ 1.100.

Como calcular?

É preciso contabilizar o tempo de serviço prestado. No caso de quem esteve de carteira assinada, em 2019, por apenas 30 dias, o valor é de aproximadamente R$ 91.

Já para quem trabalhou por seis meses o benefício fica em R$ 550. Só terá direito a parcela total de R$ 1.100 quem tiver todos os doze meses de trabalho.

É importante ressaltar que o benefício só pode ser ofertado para quem tiver até dois salários mínimos como fonte de renda, esteja vinculado no NIS há ao menos 5 anos e tenha os dados de trabalho devidamente atualizados nas plataformas do governo federal.





Calendário do PIS

Nascidos em Data do pagamento Recebem até Julho 16 de julho de 2020 30 de junho de 2021 Agosto 18 de agosto de 2020 30 de junho de 2021 Setembro 15 de setembro de 2020 30 de junho de 2021 Outubro 14 de outubro de 2020 30 de junho de 2021 Novembro 17 de novembro de 2020 30 de junho de 2021 Dezembro 15 de dezembro de 2020 30 de junho de 2021 Janeiro e fevereiro 19 de janeiro de 2021 30 de junho de 2021 Março e abril 11 de fevereiro de 2021 30 de junho de 2021 Maio e junho 17 de março de 2021 30 de junho de 2021

Calendário PASEP

Final da inscrição Data do pagamento Recebem até 0 16 de julho de 2020 30 de junho de 2021 1 18 de agosto de 2020 30 de junho de 2021 2 15 de setembro de 2020 30 de junho de 2021 3 14 de outubro de 2020 30 de junho de 2021 4 17 de novembro de 2020 30 de junho de 2021 5 19 de janeiro de 2021 30 de junho de 2021 6 e 7 11 de fevereiro de 2021 30 de junho de 2021 8 e 9 17 de março de 2021 30 de junho de 2021

