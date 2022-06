“Abordagem chinesa” promove implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global

Confira os destaques do discurso de Xi Jinping na sessão plenária do 25º Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo edit

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou na sexta-feira (17) a necessidade de “promover a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global e criar um futuro melhor de paz e prosperidade para todos” na sessão plenária do 25º Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo, apresentando quatro propostas de ação: moldar um ambiente favorável ao desenvolvimento, estimular a parceria de desenvolvimento, promover o processo de globalização econômica e persistir na busca da inovação. Isso forneceu à comunidade internacional uma direção clara e uma "abordagem chinesa" mais concreta para alcançar um desenvolvimento mais equitativo, sustentável e seguro.

A Iniciativa de Desenvolvimento Global foi proposta pelo presidente Xi Jinping no debate geral na 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2021. O núcleo da iniciativa é a construção de uma comunidade global de desenvolvimento. Esta iniciativa, alinhada com as necessidades dos países para uma recuperação mais rápida da pandemia, obteve apoios das Nações Unidas e de mais de 100 países, e foi reconhecida como um “acelerador” para a realização da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

Atualmente, a pandemia de Covid-19 ainda está propagando pelo mundo, a eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia agravou a instabilidade internacional e as sanções impostas à Rússia pelo Ocidente estão causando um enorme impacto global às cadeias industriais e de suprimentos, e à segurança da energia, finanças e alimentos.

Nesse contexto, Xi Jinping pediu em seu discurso para "promover a implementação da Iniciativa Global de Desenvolvimento" e fez propostas concretas que atendem às expectativas urgentes das pessoas de alcançar o desenvolvimento comum. Isso ajudará o mundo, especialmente os países em desenvolvimento, a impulsionar a recuperação pós-pandemia.

"A China continuará a promover o desenvolvimento de alta qualidade, expandir inabalavelmente a abertura em alto nível e promover a cooperação de alta qualidade na iniciativa ‘Cinturão e Rota’”- a voz da China no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo mostra que o país não apenas tem ideias, mas continuará a tomar medidas pragmáticas para promover a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global. É previsível que, à medida que esta iniciativa se implementa e se aprofunda, os frutos do desenvolvimento beneficiarão todos os países do mundo de maneira melhor e mais equitativa.

tradução: Shi Liang

revisão: Gabriela Nascimento

