Agressores de Henri Castelli responderão por lesão corporal grave

Metrópoles - O delegado Fabrício Lima do Nascimento, responsável pela Delegacia da Barra de São Miguel, cidade no litoral de Alagoas, afirmou, durante entrevista ao portal UOL, que os agressores do ator Henri Castelli já foram identificados.

Segundo o delegado, os quatro homens foram ouvidos pela Polícia Civil e serão indiciados por crime de lesão corporal grave. A briga teria tido início após o ator reclamar da realização de uma festa na marina local.

“Segundo as testemunhas ouvidas, Henri foi questionar um dos organizadores do evento. Na mesa estavam quatro casais. Os agressores afirmam que Henri não gostou da realização da festa e a confusão teria iniciado”, explicou o delegado.

