Anonymous invade blog racista que atacava negros do BBB e expõe dados do autor: "seu fim está próximo"

Grupo hacker expôs dados pessoais do suposto autor das postagens que pregavam a morte de Douglas Silva e outros participantes negros do BBB; polícia investiga edit

Revista Fórum - O grupo hacker Anonymous invadiu, nesta quarta-feira (26), o blog criminoso que pregava morte de participantes negros do Big Brother Brasil (BBB). No lugar dos textos racistas e de supremacia branca, os hackers expuseram dados pessoas do suposto autor dos textos.

O blog está hospedado na plataforma WordPress e os textos não eram assinados. Em uma das postagens, o autor até então anônimo chamou o participante Douglas Silva de “macaco”. “Este negro imundo deveria ser crucificado vivo, e, logo em seguida, ter seu corpo carbonizado. Não vejo sentido em colocarem um macaco imitador de circo na televisão. O lugar desse preto fedido é trabalhando no sol quente numa lavoura e levando chicotada do nosso amigo Capataz Sancto”, dizia um trecho do artigo criminoso.

Outras postagens atacavam e pregavam a morte de outros participantes negros do reality show, como Natália Deodato, Linn da Quebrada e Luciano Estevam.

