Após caso Neymar, presidente da Federação Francesa diz que “racismo no futebol não existe”

DCO - Em entrevista a rádio RMC nesta terça-feira (15) o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, disse que não ouviu que Alvaro disse para o Neymar na partida entre Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha. E acrescentou que “os jogadores não conseguiram manter a calma e dar o show que esperavam.”

“Em um jogo, pode haver problemas. Mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte, e no futebol em particular, não existe ou quase não existe”, disse Noël Le Graët.

