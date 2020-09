Após Flamengo, Fluminense é mais um time carioca com surto de Covid-19 no elenco

247 - Depois do Flamengo, mais um time carioca sofreu com um surto de coronavírus em seu elenco. O Fluminense tem nove jogadores que testaram positivo para a Covid-19 após exames realizados nesta sexta-feira, 25. São cinco profissionais e quatro da categoria sub-23.

Quatro jogadores estão imunizados no elenco por terem testado positivo anteriormente: Wellington Silva, Nenê, Fred e Caio Paulista.

Confira a nota divulgada pelo Fluminense:

"Em testes realizados nesta sexta-feira (25/09), no centro de treinamento do Fluminense, cinco jogadores tiveram resultados positivos para a Covid-19. São eles Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo.

No exame anterior à partida e no inquérito epidemiológico feito no dia do jogo todos os resultados haviam sido negativos.

No entanto, Marcos Paulo sentiu-se mal ainda no hotel e não seguiu com o grupo para o estádio. Durante a partida, Luiz Henrique sentiu-se mal e foi substituído.

Também no grupo do sub-23 houve resultados positivos nos testes de quatro atletas: André, Luan, Martinelli e Nascimento. Os atletas já estão isolados, cumprindo quarentena."