Após ser preso, Cupertino distribuiu amuletos de sorte e proteção

247 - Após ter sido preso nesta segunda-feira (16) pela Polícia Civil, o empresário Paulo Cupertino Matias, de 51 anos, deu duas pulseiras que usava como amuletos de sorte de proteção à delegada que o procurou por quase três anos. O acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e dos pais dele entregou uma pulseira com um fecho de imã, e outra, que tem o nome "Jesus" gravado nela, a Ivalda Oliveira Aleixo, da Divisão de Capturas do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas). A reportagem é do portal G1.

A delegada confirmou a história, dizendo que Cupertino pediu à ela que guardasse os objetos para ficar protegida na sua vida pessoal e profissional. E que ele saberia se ela faria isso. Só não explicou como.

"Depois de conversar comigo, quando falei que seria preso mesmo, ele tirou as pulseiras e me deu. Falou que era para me proteger porque essas pulseiras tinham protegido ele durante esses quase três anos que ficou foragido. Eu peguei e fui colocar do lado, e ele falou: 'Olha, usa porque vou saber se você não usar'", disse Ivalda nesta terça-feira (17).

Segundo a delegada, as pulseiras de Cupertino estão guardadas. "Uma está escrito 'Jesus' em cobre e a outra é de couro trançado. Estão guardadas. Deixei sobre a mesa. Ele deu. Não tem nada de ídolo nisso. Por enquanto deixa lá, depois a gente vê o que faz."

Ivalda procurava Cupertino desde 9 de junho de 2019, quando o empresário fugiu após atirar 13 vezes nas vítimas. Rafael tinha 22 anos. O pai dele, João Alcisio Miguel, 52, e a mãe, Miriam Selma Miguel, 50. Para a delegada, era uma questão de honra a polícia prender o assassino.Segundo a investigação, o atirador não aceitava o relacionamento da filha dele, Isabela Tibcherani, de 18 anos à época, com o artista.

Isabela e a mãe dela viram o crime, que foi cometido na frente da casa onde moravam, na Zona Sul da capital paulista. Não foram feridas. Câmeras de segurança também registraram os assassinatos e a fuga.

