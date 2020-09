Arthur Nory se desculpa por ofensas racistas contra Assumpção: imbecilidade

O ginasta Arthur Nory pediu desculpas por ofensas racistas proferidas contra o então colega de equipe Ângelo Assumpção em 2015. Em vídeo, integrantes brancos da equipe fizeram piadas com esportista. "Seu celular quebrou: a tela quando funciona é branca... quando ele estraga é de que cor? (risos)", pergunta Nory edit

247 - O ginasta Arthur Nory pediu desculpas por ofensas racistas proferidas contra o então colega de equipe Ângelo Assumpção em 2015. Em um vídeo no Instagram, Nory chamou sua atitude de "imbecilidade" e disse que "já passou da hora" de ele se desculpar.

Há cerca de 5 anos, Nory publicou um vídeo no aplicativo Snapchat em que ele e outros membros da seleção brasileira de ginástica artística.

No vídeo, os integrantes brancos da equipe fizeram piadas com Assumpção. "Seu celular quebrou: a tela quando funciona é branca... quando ele estraga é de que cor? (risos)", pergunta Nory.

"O saquinho do supermercado é branco... e o do lixo? É preto!", afirmaram outros atletas.

Durante a pandemia do coronavírus, Assumpção foi demitido da equipe do Clube Pinheiros. Em uma entrevista ao UOL Esporte, ele conta que foi obrigado a deixar o ginásio pela porta dos fundos.

A família vê racismo na decisão. "Ter opinião própria e orgulho da raça não deveria ser motivo para demissão. Muito pelo contrário, né?", comentou Magali, mãe do ginasta.

O coordenador da ginástica do Pinheiros, Raimundo Blanco, explicou que a decisão havia sido tomada porque Ângelo "tomou a decisão de não respeitar hierarquia e passou por cima do treinador e do supervisor ao levar uma ou várias reclamações para a gerência de esportes".

