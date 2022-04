Associação de juízes cria comissão LGBTQIAP+ para debater diversidade no ambiente de trabalho

Apoie o 247

247 - A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) criou uma comissão LGBTQIAP+ com o objetivo de propor soluções de combate à discriminação e inclusão dessa população no ambiente de trabalho. O grupo debaterá a participação de juízes e juízas LGBTQIAP+ no Judiciário brasileiro e o estímulo a discussões para o público externo por meio de campanhas sobre diversidade.

De acordo com informações publicadas neste sábado (16) pela coluna Painel, também está prevista a realização de cursos, publicação de temas ligados à diversidade e o acompanhamento de matérias legislativas sobre o tema.

O juiz do Trabalho Ronaldo Callado, diretor Administrativo da Anamatra e coordenador da Comissão, afirmou que a "a luta pelos direitos LGBT, incluindo o combate à homofobia institucional, nas esferas pública e privada, são pautas que devem ser objeto de deliberação e atuação da Anamatra, com participação em esferas de poder e decisão".

A ideia é fazer reuniões periódicas, com calendário ainda não definido.

