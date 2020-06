Asteroide é detectado 2 dias após 'passar raspando' a Terra

Sputnik - Um asteroide passou por nosso planeta a uma distância menor que o espaço entre a Terra e a Lua, sendo descoberto pelos astrônomos apenas dois dias depois.

O nosso planeta teve um visitante inesperado na semana passada, quando o asteroide 2020 LD passou "raspando" pela Terra a aproximadamente 80% da distância da Lua, segundo a EarthSky.

De acordo com o portal, o asteroide de aproximadamente 122 metros de diâmetro, passou pela Terra a 97.890 quilômetros por hora no dia 5 de junho, sendo descoberto apenas no dia 7.

Apesar de os asteroides voando entre a Terra e a órbita da Lua não sejam algo incomum, parece que o 2020 LD se tornou oficialmente como o maior asteroide a se aproximar a "uma distância lunar" da Terra desde 2011.

Embora um corpo celeste do tamanho do asteroide em questão possa causar danos consideráveis em caso de impacto com nosso planeta, o 2020 LD não causa preocupação, já que não é esperado que ele se aproxime tanto da Terra tão cedo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.