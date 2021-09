Avó, filhos e netos são presos por estupro de primas e sobrinhas

Em quase duas décadas, ao menos 13 crianças e adolescentes da mesma família foram alvo de um ou mais parentes no município de Três Lagoas (MS). Três das vítimas se apresentaram às autoridades após as prisões edit

247 - Uma mulher de 77 anos, dois filhos dela e um neto foram presos no último dia 19, no município de Três Lagoas (MS), a 326 quilômetros km de Campo Grande, capital do estado, por suspeita de participação em um grande esquema de estupro de menores de idade durante quase duas décadas. As vítimas eram primas e sobrinhas deles. Em quase duas décadas, ao menos 13 crianças e adolescentes da mesma família foram alvo de um ou mais parentes. Três das vítimas se apresentaram às autoridades após as prisões. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Um outro neto da idosa foi preso no início de agosto. Por conta do abuso dele contra uma prima, a Polícia Civil iniciou as investigações, há cerca de três meses, e à operação Sodoma e Gomorra, uma alusão à passagem bíblica que fala sobre estupro.

A vítima mais antiga de quem a polícia tem notícias sofreu o primeiro abuso há 17 anos, quando tinha 8. Foi estuprada por mais de um parente. Só deixou de ser alvo deles anos depois, quando saiu do convívio familiar.

De acordo com as investigações, uma das vítimas foi estuprada aos 5 anos e os abusos paravam quando a criança chegava aos 13. Ao menos um garoto foi alvo dos parentes mais velhos.

A prisão do primeiro suspeito não acendeu o alerta dos outros familiares responsáveis pelos abusos. "Eles pensavam que tinha ficado restrito a essa vítima. Como tinham esse controle, não acreditavam que as outras pessoas teriam coragem de denunciar", afirmou Nelly Macedo, delegada-adjunta da Delegacia da Mulher de Três Lagoas.

Entre os quatro homens presos sob a suspeita de terem estuprado as próprias parentes, os dois mais velhos são irmãos, o terceiro é filho de um deles e o quarto, sobrinho dos dois. A matriarca, segundo a polícia, era conivente com os abusos cometidos por seus descendentes.

