BBB21: após 15 anos, pai de Gil reaparece e diz ter "muito orgulho de quem ele é"

247 - Após 15 anos, Gilberto, pai de "Gil do Vigor" do BBB21, reapareceu, segundo relato do jornal Extra, dizendo agora ter "orgulho" do filho.

O sentimento nutrido por Gilberto por Gil não foi sempre assim. Ao nascer, o participante do BBB foi renegado pelo pai por não ser "tão preto" para ter seu sangue. Quando Gil participou de um concurso de modelos do qual iria participar, ouviu do pai que era motivo de vergonha para ele.

Na casa, Gil afirmou que "se dá bem" com seu pai atualmente. "Tivemos nossos problemas, mas a gente se dá bem”.

"Tenho muito orgulho de quem ele é quando o vejo pela TV. Meu filho está realizando um sonho, é um batalhador mesmo, estudioso, chegou longe onde ninguém podia imaginar", declarou Gilberto, dizendo também não ter preconceito pelo filho ser gay.

