Bolsonaristas se revoltam com camarão no MTST e esquerda rebate: ‘não existe só o camarão superfaturado do Coco Bambu’

247 - A extrema direita neoliberal se revoltou com uma foto nas redes sociais do ator Wagner Moura comendo camarão numa ocupação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e tentou apontar uma suposta contradição, por se tratar de um alimento caro.

“Quentinha do Coco Bambu?” foi a pergunta mais repetida na repercussão da imagem, compartilhada inicialmente pelo líder do MTST, Guilherme Boulos. O momento foi registrado na última quinta-feira (11) durante exibição do filme Marighella na ocupação Carolina Maria de Jesus, na zona leste de São Paulo.

A refeição do dia no evento da ocupação era acarajé. A reação às provocações foi ainda maior: “Gado que está acostumado a pagar 300 conto em camarão meia boca do Coco Bambu, puto com a quentinha do Wagner Moura kkkkkkkkkkkkkkk”, respondeu um internauta.

“Avisar pro tuiteiro de direita que não foi o Coco Bambu quem inventou o camarão. Aqui em Recife a gente só não come camarão todo dia pq enjoa”, disse outro. “Os liberalzinho puto com o camarão no prato porque acha que só existe no coco bambu por 150 conto”, reagiu ainda um terceiro.

Guilherme Boulos também reagiu, compartilhando uma reportagem de 2018 - "Exército faz licitação para comprar 2 toneladas de camarão, caviar e espumante" - com o comentário: "E a indignação do Dudu Bananinha e dos bolsominions é o Wagner Moura comendo acarajé no prato na ocupação do MTST...".

Em outro tuíte, escreveu: "Direitistas raivosos com a foto do Wagner Moura comendo acarajé no prato na ocupação do MTST mostra que o bolsonarismo vibra com a fome e, acima de tudo, desconhece a cultura brasileira."

Confira abaixo alguns tuítes sobre o tema:

E a indignação do Dudu Bananinha e dos bolsominions é o Wagner Moura comendo acarajé no prato na ocupação do MTST...https://t.co/m25wI9Svqp — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 13, 2021





imagina ser tão pobre de vivência que só conhece camarão da merda do coco bambu...é muita ignorância a respeito da cultura culinária do próprio país pic.twitter.com/0FBZEL2bnI — Cristian Carneiro 🏴 (@atomourbano) November 13, 2021





Avisar pro tuiteiro de direita que não foi o Coco Bambu quem inventou o camarão. Aqui em Recife a gente só não come camarão todo dia pq enjoa. PUBLICIDADE November 13, 2021

Os liberalzinho puto com o camarão no prato porque acha que só existe no coco bambu por 150 conto.



A realidade: só reforça o tamanho das organizações sociais. Gigante! https://t.co/Cwyde3dodY — theo (@theosato_) November 13, 2021

Gado que está acostumado a pagar 300 conto em camarão meia boca do Coco Bambu, puto com a quentinha do Wagner Moura kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/YS3JEUftBE — Will Oliveira ♈🚩 (@Transgressao_Lt) November 13, 2021

a galera de são Paulo pra baixo vive numa bolha e acha que camarão só o superfaturado do cocô bambu https://t.co/HBA9jS7c77 — Delírios Comunistas (@fer_magnetico) November 13, 2021

Não tem comparação comer uma quentinha com acarajé no MTST com comer no Coco Bambu.



E ainda vem aí as cestas de natal produzida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para distribuir para as pessoas que estão passando fome.



Será que vão dizer que é do Coco Bambu? — Izanildo Sabino -13.580 #ForaBolsonaroEBando 🚩🚩 (@izanildo_sabino) November 13, 2021

Qual destas imagens incomoda mais a burguesia atrasada deste país em 2021? Só devem comer camarão no Coco Bambu. Desconhecem que, com união e cooperativismo, é possível oferecer comida boa, de qualidade e a um preço justo para todos. Viva o MTST E O MST! ❤ pic.twitter.com/eEAiiXfGbv — tô puto com tudo. (@isalgio) November 13, 2021