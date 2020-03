'Bolsonaro é mais nocivo para o país que qualquer vírus', diz o PT em nota

247 - O pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre o coronavírus levou o PT a divulgar uma dura nota. O texto chama a atenção para a degradação acelerada do comportamento institucional do presidente e denuncia a ameaça que representa Bolsonaro às pessoas que estão assustadas com a pandemia de coronavírus, que mal começou.

Leia a íntegra da nota do PT:

Nas últimas semanas o país viu um presidente da República totalmente desorientado, alternando falas contraditórias sobre a crise do coronavírus, incapaz de liderar e agir.

Mas esta noite o Brasil assistiu pela TV um Jair Bolsonaro sem máscara, dizendo as barbaridades que ele verdadeiramente pensa em sua irresponsabilidade criminosa.

Na contramão dos cientistas, das autoridades médicas, da Organização Mundial da Saúde e de todos os países do mundo, Bolsonaro atacou as medidas de isolamento adotadas por autoridades estaduais e municipais para combater o coronavírus.

Não foi apenas mais uma demonstração de ignorância, má fé e cinismo de um presidente que só pensa em si, no seu poder e de sua família.

Foi um gesto de total desprezo pela vida das pessoas, pelos seres humanos, pela população que ele tem obrigação de proteger diante da mais grave crise sanitária que o mundo moderno já enfrentou. Uma incitação ao genocídio.

É o mesmo Bolsonaro que fez campanha contra os Mais Médicos e os médicos cubanos, chefe de um governo que fragilizou o SUS e a Estratégia Saúde da Família.

Bolsonaro fala que estão criando histeria, mas seu governo se aproveita da crise para retirar ainda mais direitos dos trabalhadores. Fala em defender empregos, mas sua primeira medida foi autorizar a demissão em massa de trabalhadores.

Usa a crise para fazer disputa política com governadores e prefeitos que estão adotando as medidas corretas que ele se recusou a tomar.

Bolsonaro é mais nocivo para a saúde, para o país e para a democracia do que qualquer espécie de vírus.

Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT

Enio Verri, líder do PT na Câmara dos Deputados

Rogerio Carvalho, líder do PT no Senado Federal

Brasília, 24 de março de 2020