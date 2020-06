Brasil apoia Israel em voto na ONU contra palestinos

O documento da ONU também pedia que os responsáveis por crimes sejam levados à Justiça e estabelecia que as vítimas sejam reparadas. Foram 22 votos favoráveis e apenas oito contra, entre eles o do Brasil, que apoiou Israel, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu edit

247 - O governo Jair Bolsonaro votou nesta sexta-feira (19) contra uma resolução na Organização das Nações Unidas (ONU) para reconhecer o direito internacional em territórios ocupados da Palestina. O documento pedia que os responsáveis por crimes sejam levados à Justiça e reconheceu o papel do Tribunal Penal Internacional. Também estabelecia que as vítimas sejam reparadas. A informação é do jornalista Jamil Chade. O Conselho de Direitos Humanos aprovou o texto com 22 votos favoráveis e apenas oito contra, entre eles o do Brasil. A resolução contou com o apoio de todos os países sul-americanos. Outros 17 países optaram pela abstenção.

A voto contrário à resolução da ONU representa uma ruptura de uma postura tradicional da diplomacia brasileira de apoio aos povos palestinos. Com o atual governo, o Brasil sinalizou que reconheceria Jerusalém como capital de Israel e até cogitou uma mudança da embaixada de Tel Aviv para a "Cidade Sagrada".

Há duas semanas, o chanceler palestino, Riyad al-Maliki, criticou o que chamou de "declarações contraditórias" do governo brasileiro.

"De um lado, ouvimos o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos de que estão aderindo completamente ao lado dos ocupantes (Israel), dando direito total à ocupação, e contra a autodeterminação", afirmou o ministro à coluna de Jamil Chade. "Ao mesmo tempo, eles negam o direito internacional e a implementação das resoluções da ONU", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.