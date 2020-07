Brasil não depositou sequer um centavo à FAO em 2020 e tem 2ª maior dívida

Atualmente, o Brasil tem a segunda maior dívida de um país com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), superado apenas pelos EUA edit

247 - O Brasil não depositou em 2020 nem um centavo nas contas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entidade que reunirá sua cúpula na semana que vem sobe debater sobre os devedores da organização. A informação é do blog de Jamil Chade.

Atualmente, o Brasil tem a segunda maior dívida de um país com a FAO, superado apenas pelos EUA. De acordo com documentos oficiais, o Itamaraty deve US$ 4,4 milhões e 7,1 milhões de euros em relação às contribuições obrigatórias que deveriam ter sido pagas em 2019.

O governo brasileiro integra uma lista de cerca de 50 países que não enviaram sua parcela de dinheiro para a entidade em 2020.

