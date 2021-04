Brasil segue líder isolado no ranking mundial de destruição de florestas tropicais

247 - O Brasil segue na liderança do ranking mundial de destruição de florestas tropicais. E com folga. Levantamento da organização Global Forest Watch divulgado na última quarta-feira (31) mostra que em 2020 foram devastados 1,7 milhão de hectares pelo desmatamento desenfreado e queimadas.

A área de floresta destruída no Brasil é três vezes maior que a do segundo colocado, a República Democrática do Congo (RDC)

O levantamento mostra também que a devastação é crescente. Em 2020, segundo ano do governo de Jair Bolsonaro, com Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente, a perda aumentou em 25% em comparação com o ano anterior, quando a dupla deu início à desastrada política ambiental.

Leia reportagem no Brasil de Fato

