Brasileiras no exterior divulgam vídeo com leitura da Carta pela democracia

RBA - A Frente Internacional Brasileira contra o Golpe e pela Democracia (Fibra) divulgou hoje (11) vídeo com leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Por meio do ato, os militantes brasileiros que vivem no Exterior marcaram adesão aos eventos deste 11 de Agosto, dia de mobilização em defesa da democracia em todo o país.

O dia começou com atos públicos em universidades e ruas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal contra as ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao todo, pelo menos 86 atos foram confirmados em 49 cidades. As mobilizações seguem até o final da tarde desta quinta.

A Carta aos Brasileiros, que havia sido assinada por mais de 954 mil pessoas na conclusão dessa matéria, foi lida por dez brasileiras de diferentes idades moradoras na Alemanha, Bélgica e Estados Unidos. A Fibra é uma organização não institucionalizada, sem fins lucrativos, criada com o objetivo de conectar brasileiros e brasileiras progressistas ao redor do mundo.

Inicialmente chamada de Rede de Brasileiros no Mundo Contra o Golpe, a Fibra surgiu em março de 2016, a partir do aparecimento de diversos grupos de ativistas em diversos países, unidos pela resistência ao golpe parlamentar que destituiu a Presidenta Dilma Rousseff democraticamente eleita em 2014. Atualmente a Fibra reúne 92 coletivos em 26 países, representados em todos os continentes.

Confira a leitura da Carta aos Brasileiros pela Fibra:

Estado Democrático de Direito Sempre!!!! #ditaduranuncamais https://t.co/dOwRL79Dep August 11, 2022

