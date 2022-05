Brasileiro chega ao topo do Monte Everest e pede “Fora Bolsonaro”

O alpinista Gabriel Tarso chegou a uma altura de quase 9 mil metros acima do nível do mar, no continente asiático edit

Apoie o 247

ICL

247 - O alpinista brasileiro Gabriel Tarso atingiu o topo do Monte Everest, que fica a 8.848,86 metros acima do nível do mar, na fronteira do Nepal e do Tibete, no continente asiático. Depois de chegar no ponto mais alto do planeta, ele mostrou uma faixa com os dizeres: "Fora Bolsonaro".

"Na manhã do dia 15 de maio de 2022 cheguei ao topo do mundo outra vez, o Monte Everest. Muito obrigado a todos que torceram por mim!", escreveu ele no Instagram.

"Esse segundo cume é para todos que têm uma segunda chance para fazer diferente em outubro e gritar por um Brasil melhor, pra que a gente possa voltar a sentir orgulho do verde e amarelo, seja nas ruas de uma cidade do interior ou no ponto mais alto do planeta".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE