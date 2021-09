Cabine da Shenzhou-12 com três astronautas volta à Terra com segurança

A Shenzhou-12 foi lançada no dia 17 de junho a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, noroeste da China, e acoplou ao módulo central da estação espacial Tianhe edit

Rádio Internacional da China - Às 13h34 desta sexta-feira (17), horário de Pequim, a cabine de retorno da espaçonave tripulada Shenzhou-12 pousou com sucesso no local de aterrissagem Dongfeng, na Mongólia Interior, norte da China. Os astronautas Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo saíram da cabine em segurança, informou a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, na sigla em inglês).

A primeira missão tripulada na etapa de construção da estação espacial obteve sucesso completo. Também foi a primeira vez que uma nave espacial tripulada pousou no local de aterrissagem Dongfeng.

A Shenzhou-12 foi lançada no dia 17 de junho a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, noroeste da China, e acoplou ao módulo central da estação espacial Tianhe. Os três astronautas a bordo passaram uma estadia de três meses no espaço, durante a qual realizaram duas atividades extraveiculares. O sucesso da missão tripulada da Shenzhou-12 fortalecerá a base da construção e operação da estação espacial.

