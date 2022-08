Candidato a deputado, bolsonarista Thiago Gagliasso foi acusado de torturar animais no reality "A Fazenda"

Situação gerou revolta na época; Rita Lee chegou a se pronunciar publicamente contra atitude do bolsonarista edit

Apoie o 247

ICL

Por Laís Gouveia, 247- Agora bolsonarista e defensor das pautas extremistas, Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, causou revolta no ano de 2011 ao ser acusado de espancar animais durante sua participação no reality "A Fazenda", da Rede Record.

Reportagem publicada no jornal Estado de S.Paulo naquele ano expôs a situação: “Se usar animais em reality shows já é considerado por muitos uma exploração, imaginem eles ainda serem sujeitos a maus-tratos. O ator Thiago Gagliasso, durante o programa A Fazenda 4, da Record, confessou no dia 7 de setembro (quarta-feira) que dava tapas em uma cabra porque perdia a paciência quando ela entrava no galinheiro. Essa seria a sua forma de ‘descontar toda a sua raiva’. Segundo o ator, o local não teria câmeras”.

A atitude do bolsonarista causou revolta nas redes, incluindo a cantora Rita Lee, que o detonou no Twitter: “Thiago Gagliasso: talento que é bom você não tem, então se vinga maltratando animais. A ignorância é a mãe da covardia. Fora Thiago”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A denúncia de maus-tratos também chamou atenção de ongs que atuam na defesa de animais, que rechaçaram o ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Thiago e Bruno são rompidos e fazem questão de usar as redes sociais para ressaltar o afastamento familiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.