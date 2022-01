Cantora que participa do BBB, Naiara Azevedo está devendo R$ 1 milhão à Justiça

O Banco do Brasil diz que ela emitiu Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 864 mil para pagar um saldo devedor de R$ 739 mil, mas não pagou as prestações edit

247 - A cantora Naiara Azevedo, que participa do BBB 22, deve pagar à Justiça ação que ultrapassa R$ 1 milhão, diante de um pedido de execução extrajudicial do Banco do Brasil contra a cantora.

Segundo o BB, a cantora emitiu uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 864 mil para pagar um saldo devedor de R$ 739 mil.

Naiara deveria ter pago o crédito em 95 prestações, no valor de R$ 18 mil e com vencimento para maio de 2028. Ela, no entanto, não fez o pagamento das prestações. Além da dívida, o processo pede para Naiara pagar os honorários advocatícios, referente a 10% do valor do débito.

O prêmio para quem vencer o BBB é R$ 1,5 milhão.

