Carro elétrico anda usando combustível à base de esterco

Apoie o 247

ICL

247 - Um carro elétrico Renault Zoe foi equipado com um tanque carregando 200 litros de biocombustível alternativo – combinando esterco e hidrogênio. O veículo bateu um recorde de autonomia ao percorrer 2.055,68 quilômetros (km) sem recargas. A marca recordista foi obtida no circuito de Albi, na França, com o veículo correndo a 50 km/h. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (13) pelo Olhar Digital.

A autonomia, decorrente do combustível à base de biomassa e hidrogênio, foi praticamente cinco vezes maior que a oferecida pelo modelo elétrico cru, em cerca de 385 km.

A empresa francesa ARM Engineering desenvolveu o carro. Foram três dias de pista para o veículo percorrer os mais de 2.000 km.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE