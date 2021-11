Cena de Andrea Beltrão na Globo reacende discussão sobre masturbação feminina

A antropóloga Carla Cristina Garcia afirma que a masturbação feminina representa autonomia no desejo da mulher e por isso incomoda tanto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - No capítulo desta quarta-feira (25) a novela “Um Lugar ao Sol”, atual produção das 21h, exibiu uma cena em que a personagem Rebeca (Andrea Beltrão) se masturba pensando em Felipe (Gabriel Leone).

Por conta disso, tanto o nome da atriz quanto a questão da masturbação feminina se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes e dividiu opiniões. Mas, por que a masturbação feminina continua a ser um tabu? Para responder essa questão, conversamos com a antropóloga e pesquisadora sobre sexualidades Carla Cristina Garcia (PUC-SP).

Autora dos livros “Ovelhas na névoa: um estudo sobre as mulheres e a loucura” (Rosa dos Tempos) e “Breve História do Feminismo” (Editora Claridade), entre outros, Carla Garcia afirma que a masturbação ainda é um tabu, mas quando relacionada às mulheres, a situação piora, pois, quando uma mulher se masturba, trata-se da autonomia do desejo feminino.

PUBLICIDADE

“A questão é que a gente não consegue falar sobre sexualidade de nenhum jeito. Masturbação é um tema tabu, continua sendo. Em um primeiro momento a masturbação passa a ser um pecado, no segundo momento a ser doença, como descreve o Foucault, e no terceiro momento nem se fala sobre isso”, analisa.

Continue lendo na Fórum.

PUBLICIDADE

Assista à cena:

MAS O QUE FOI ISSO AQUI TEM GENTE PASSANDO MAL #UmLugarAoSol pic.twitter.com/0yUeo4YhVL PUBLICIDADE November 25, 2021





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: