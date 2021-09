Com crescimento da China, ensino do idioma também avança no Brasil

Apoie o 247

Por Hélio de Mendonça Rocha, para a Rádio Internacional da China

Discretamente, o mandarim vem sendo cada vez mais estudado no Brasil, reunindo diferentes perfis de pessoas que buscam o idioma pelos mais variados motivos. Todos procuram o principal idioma chinês não apenas pela riqueza da cultura da China, mas por entenderem o papel que este país deve exercer no mundo, nos próximos anos.

Os alunos chegam às escolas de língua chinesa por razões às vezes curiosas. Uma delas é a de Alexandre Wong, 34 anos, comerciante. Ele é filho de chineses, imigrantes da província de Guangdong, sul da China. Eles falam poucas palavras de mandarim no dia a dia, porque nessa região a língua predominante é o cantonês, e não transmitiram o idioma oficial chinês ao filho. Wong, por iniciativa própria, quis recuperar as próprias raízes e aprender mais que apenas o cantonês.

“Eu já tinha familiaridade com alguns sons, com caracteres, mas não com o mandarim, o que inicialmente foi um grande desafio. Já passei um tempo na China, pude aprender melhor, também na conversação, no dia a dia.” Ele acredita que os estudos podem aprofundar seus conhecimentos sobre a própria sociedade chinesa. “É uma sabedoria milenar. Os próprios caracteres expressam uma filosofia e um conhecimento. O mandarim é uma língua que abre horizontes.”

Já a estudante de relações internacionais Thays Ferreira, 26, domina vários idiomas e vê facilidades no mandarim, quanto à organização das frases. O problema, segundo a estudante, é o conjunto das palavras, totalmente diferente das nossas. “Para memorizar tudo, já preenchi mais de três cadernos de duzentas folhas, tomando notas de palavras. Um caractere por dia”, afirma Thays.

É o mesmo que diz o farmacêutico Rodrigo Gabetto, 34. “Eu sempre quis aprender um alfabeto diferente. A escolha pelo mandarim foi pela importância no mercado de trabalho.” Das dificuldades, ele ressalta a tonalidade e o alfabeto. “Uma palavra muda de sentido conforme a vogal ascendente, neutra ou descendente, mas você acostuma. Já os ideogramas são um mundo novo. É preciso muito tempo e dedicação.”

Por fim, Vinicius Dias, 33, professor, é um admirador da cultura oriental. Começou como um fã de animes, j-rock e k-pop, viajou para Coreia do Sul, teve contato com a filosofia do Oriente, até perceber que as origens de vários elementos daquelas culturas estavam na China. “A maturidade no meu aprendizado sobre o Oriente me levou à China e ao mandarim”, afirma Vinicius. “Na Coreia, eu fiz amizade com muitos chineses, foram pessoas muito gentis, que me fizeram experimentar essa tradição incrível.”

Caracteres exigem paciência, mas são a alma da cultura chinesa

As dificuldades apontadas pelos alunos são as mesmas que os professores tentam solucionar. Trabalhar os diferentes tons do mandarim é possível, com base em repetição para naturalização dos sons. Porém, no caso do alfabeto, a passagem do ensino com o chamado pinyin, ou seja, a adaptação do chinês em caracteres ocidentais, para a leitura nos ideogramas originais, é muito difícil.

“Isso pode ser muito frustrante para os alunos, porque requer muito tempo de memorização. É preciso muita paciência. Por isso, a estratégia é motivacional. É preciso o tempo todo deixá-los confiantes”, aponta a professora Jing Tingting, do Instituto Confúcio do Rio de Janeiro, que dá aulas desde Xuzhou, província de Jiangsu, remotamente, por causa da pandemia.

“Até para nós é difícil. Em 1956, o Governo simplificou os caracteres, para facilitar a alfabetização, mas nós não podemos dissolver o sistema chinês porque ele tem significado para a nossa cultura, então temos que trabalhar métodos, e esse método, a meu ver, é emocional. É cultivar a paciência e a recompensa aos poucos”, conclui Jing.

Já o professor Duan Shiguang, que leciona na mesma unidade e está radicado no Rio, ressalta o valor do intercâmbio cultural para que haja o crescimento do interesse no idioma. Conforme Duan, são coisas que caminham juntas.

“Se um estrangeiro conhece bem a China, ele terá um forte interesse em aprender chinês; se um estrangeiro tem um preconceito ou estereótipo sobre a China, será difícil para ele aceitá-lo”, analisa o professor.

Ele aponta a cultura pop coreana e japonesa como fatores que atraem interesse para os idiomas vizinhos, aos quais a China está atenta. “É um fato que o Japão e a Coreia têm uma forte cultura pop; por isso o cinema e a televisão chineses têm florescido nos últimos anos, com plataformas como ‘iQiYi’ e ‘Tencent Video’ fazendo grandes esforços para desenvolver seus mercados no exterior. Alguns filmes blockbusters têm sido bem recebidos na Europa e na América.”