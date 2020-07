Com greve de entregadores, aplicativos recebem mais de 50 mil avaliações negativas em 24 horas

247 - A greve dos entregadores por aplicativo fez com que consumidores avaliassem como ‘péssimo’ o serviço de entregas nesta quarta-feira. 96% das avaliações durante o dia deram 1 estrela para os aplicativos mais usados no Brasil.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “durante a manhã, entregadores que trabalham com aplicativos de encomendas fizeram protestos nas ruas do Rio e de São Paulo. Os grupos reivindicam aumento da remuneração por entrega, da taxa mínima por corrida, fim dos desligamentos, fim do sistema de pontuação, seguro para roubo ou acidente e auxílio-pandemia.”

A matéria ainda acrescenta que “os números refletem as avaliações feitas para os aplicativos iFood, Uber Eats, Rappi, Loggi e James nas duas principais lojas de aplicativos, para celulares Android ou iOS. A maioria dos usuários usou o sistema para expressar descontentamento com as empresas. Além de atribuir 1 estrela para os aplicativos, muitos deles também utilizaram o sistema de comentário.”

