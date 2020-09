Com surto de coronavírus, Flamengo tentará autorização para escalar jogadores infectados contra Independiente del Valle

247 - O Flamengo tentará autorização para escalar alguns jogadores infectados pelo coronavírus em jogo contra o Independiente del Valle que ocorrerá no dia 30 deste mês no Maracanã.

Seis jogadores do clube carioca testaram positivo para a Covid-19: Diego Ribas, Mauricio Isla, Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho e Filipe Luís. Eles ficarão de fora do jogo contra o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira, 22.

Com a perda de importantes jogadores, o ténico do rubro-negro, Domenèc Torrent, convocou João Lucas, que não joga há um mês, mas está recuperado de lesão muscular, para viajar às pressas junto com três jovens do sub-20 para reforçar a delegação no Equador.

