Como conseguir empréstimos no Brasil quando se estiver em negativo?

A situação do desemprego e a crise económica no Brasil levaram ao sobre-endividamento dos brasileiros. Como eles não conseguem fazer face às suas dívidas, passaram a fazer parte dos negativos. De acordo com o SPC (Serviço de Proteção de Crédito), 59,1 milhões de pessoas têm um nome manchado ou, o que é o mesmo, eles são “negativos”.

A situação é complicada, quando se solicita um empréstimo, para todos aqueles brasileiros que não têm um bom histórico de crédito. Os cidadãos que se tornaram excessivamente endividados e que, na sequência disto, não puderam fazer pagamentos, foram colocados na lista negra como sendo inadimplentes. Eles estão em negativo e isso faz com que os bancos lhes neguem qualquer opção de financiamento.

Devido a esta situação, nem os bancos, nem as instituições financeiras, nem os estabelecimentos comerciais fazem a concessão de empréstimos, financiamentos ou mesmo vendas a prestações, uma vez que estas pessoas estão associadas a maus pagadores e as empresas tentam, desta forma, evitar perdas devido a possíveis incumprimentos.

Outras opções para aceder ao crédito

Felizmente, para este grupo, existem outros meios de acesso a empréstimos, sendo que se podem apresentar muitas situações nas quais os cidadãos precisam de aceder a determinadas quantias de dinheiro para poderem seguir em frente. No empréstimo para negativado online terá a oportunidade de encontrar uma lista das principais agências de crédito que oferecem empréstimos destinados a pessoas que se encontram numa situação mais desfavorecida neste momento.

Estas empresas financeiras não consultam as agências de proteção de crédito e concedem empréstimos pessoais e créditos a clientes negativos. No entanto, os consumidores devem estar ter em consideração de que este tipo de crédito, devido às condições excepcionais que apresenta, contam com uma taxa de juro mais elevada.

Neste sentido, eles só devem ser usados em situações de emergência. O uso deste tipo de crédito pode ser muito vantajoso caso queira pagar dívidas e limpar o seu nome, ou simplesmente se quiser lidar com uma emergência, mas deve ter sempre em mente que tem a possibilidade de fazer os pagamentos, para não acabar a aumentar o montante da sua dívida e para não complicar ainda mais a situação financeira do peticionário.

O que considerar antes de concordar com um empréstimo quando está em negativo

Uma vez que esteja claro que precisa de aceder a uma via de financiamento alternativa, as seguintes variáveis devem ser analisadas.

Em primeiro lugar, as instituições disponíveis devem ser estudadas de uma forma cuidadosa, para ver as particularidades e condições que cada uma delas lhe oferece. Na coolfinance.com.br pode encontrar a lista mais extensa destas agências, para que possa escolher aquela que oferece as condições mais vantajosas para cada caso em particular.

Uma vez que tenha feito a seleção das entidades que lhe concederão o valor de que necessita, deve escolher aquela que lhe oferece os juros mais baixos e também as condições mais adequadas aos seus interesses em particular, aquelas nas quais sabe que poderá pagar os devidos honorários.

Este aspeto é muito importante, não só devemos ter em conta o pagamento do menor juro possível sobre o dinheiro, mas também escolher o número de prestações que é viável na situação económica em que cada pessoa se encontra.

Embora seja verdade que quanto menos tempo demorar a fazer o pagamento, menores serão os juros, às vezes é mais aconselhável optar por um período mais longo de devolução do dinheiro, para ter certeza absoluta de que o valor pode ser restituído sem eventuais imprevistos ou problemas. É necessário ter em consideração que qualquer atraso que exista no pagamento das cotas fará com que os juros aumentem de uma forma exponencial.

Principais vantagens

Uma das caraterísticas que os usuários mais valorizam nestes empréstimos é a facilidade de processamento dos mesmos, graças a um processo que é realizado totalmente online. Neste sentido, é um dispositivo de gestão disponível 24 horas por dia, que pode ser acedido a partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet.

Para conceder o empréstimo, os candidatos irão ter de fornecer alguns dos seus dados pessoais, mas podem ter absoluta paz de espírito de que tudo será feito a partir de uma plataforma segura. Assim que a empresa receba a informação, ela irá fazer a análise das condições do seu cliente para verificar qual a melhor opção de crédito pessoal e verificar se este pode ser aprovado.

O imediatismo da resposta fornecida é outra caraterística valiosa para os utilizadores deste tipo de empréstimo já que, na maioria dos casos, eles precisam de aceder ao dinheiro com alguma urgência.

Quando não é conveniente optar pelo empréstimo em negativo?

Como já foi mencionado anteriormente, neste tipo de empréstimo, as empresas correm riscos maiores, pelo que os juros que impõem são, também, mais elevados.

Devido a essas altas taxas de juros, não deve solicitar um empréstimo pessoal que não tenha como pagar. A situação económica particular deve ser muito bem analisada antes de se endividar mais. Uma vez que tenha determinado que pode pagar a taxa, deve analisar bem a empresa que lhe vai conceder o empréstimo.

Como acontece em todos os setores, existem sempre algumas empresas pouco fiáveis, que se dedicam à fraude e à burla. Não deve responder ao correio que não tenha a certeza de que é de confiança e também não deve fazer depósitos com antecedência, já que nenhuma empresa confiável pede este requisito. Esta postura assume-se como uma indicação clara de que tudo se trata de um esquema. Se olhar para as listagens que podem ser acedidas através dos links sugeridos ao longo deste artigo, poderá ter a certeza absoluta de que as empresas que concedem o dinheiro são fiáveis.

