Como conseguir seguidores no Instagram sem truques

Conseguir seguidores no Instagram está se tornando cada vez mais complicado.

Não queremos assustá-los com esta afirmação, longe disso, mas as técnicas que costumavam funcionar para conseguir seguidores, com a última mudança de algoritmo do Instagram , já não funcionam mais.

Em seu desejo de impulsionar o uso “humano” e tornar reais as conexões entre os usuários que utilizam a plataforma, o Instagram fez profundas mudanças que estão afetando milhares de contas.

Junto com o Facebook, o Instagram é a rede social estrela do momento e também se tornou uma poderosa ferramenta de marca pessoal e de negóciospara muitas pessoas. Portanto, estamos falando de grandes mudanças.

Estas mudanças não afetam apenas os perfis; elas também afetam as publicaçõesque fazem (afetando consideravelmente o alcance orgânico de suas postagens).

Não que estejamos falando de estatísticas de "celebridades", mas estamos falando de figuras reais de seguidores que, para qualquer empresário on-line como nós, serão muito bons os resultados.

O conhecimento que me nos permitiu alcançar isto é o que vamos compartilhar com você neste artigo para que você possa colocar em prática o mesmo, e de forma simples, com sua própria conta para conseguir mais seguidores.

Embora seja impossível mencionar tudo o que pode ser feito em um único post como este (para isso recomendaríamos este livro de Instagram na Amazon), te asseguramos que, seguindo exatamente as técnicas que explicamos neste post, você alcançará resultados importantes com sua conta. Você pode buscar, se quiser, um cupom de desconto Amazonpara adquirir o livro fazendo uma economia.

Como conseguir seguidores reais no Instagram de graça

Sem dúvida, esta é uma das perguntas que a maioria dos usuários do Instagram faz: como conseguir seguidores no Instagram de graça. Parece-me razoável.

Mas poucos são aqueles que compreendem que as mídias sociais deixaram de ser livres há muito tempo.

Deixe-nos explicar.

As próprias redes sociais são gratuitas e o Instagram não é exceção. O que acontece é que, se quisermos tirar o máximo proveito delas (alcançar mais pessoas, ter mais interação ou, por exemplo, vender produtos ou serviços com elas), teremos que disponibilizar um pequeno orçamento para ações de marketing que aumentarão o número de seguidores, curtidas e comentários.

Você não pode aumentar seus seguidores no Instagram sem pagar?

É claro que você pode. Embora nós te digamos que, desde que o Instagram fez mudanças em seu algoritmo, ele está se tornando cada vez mais complicado.

Aqui estão alguns dos pontos-chave para aumentar o alcance das suas postagens e, como resultado, alcançar mais seguidores potenciais:

1. Qual é o conteúdo que mais gera engajamento no Instagram

Nesta parte, com sua permissão, vamos ser um pouco tendencioso e ir em direção ao que pessoalmente mais gostamos no Instagram e que achamos que também se encaixa melhor no perfil do leitor deste blog: mostrar as marcas (pessoais e corporativas) um lado mais humano e privado de você.

Ser capaz de fazer isso o ajudará a se conectar muito mais, tanto com sua marca pessoal quanto com uma empresa. E também ajuda a fazer boas estratégias de marketing de conteúdo, como já são feitas no YouTube ou em muitos blogs, por exemplo.

Você já sabe que o Instagram é uma rede social 100% visual. Portanto, o conteúdo que funciona melhor nele é o conteúdo que é próximo e atraente, tanto visualmente como para a mensagem que transmite.

No nosso caso pessoal, o que mais gostamos são imagens com textos motivadores e inspiradores.

Sim, não é “super-original”, sabemos, mas já fazemos há muito tempo, funciona para nós, é o tipo de mensagens positivas que gostamos de enviar e também está muito de acordo com o que nossa marca pessoal e é o que queremos que continue a ser.

Nesse sentido, muitas fotos são da nossa esfera pessoal e da minha vida cotidiana:fotos nossas, dos lugares que visitamos, livros e outras coisas que nos foram enviadas e que nos fizeram feliz, situações profissionais como os bastidores de uma sessão de gravação de vídeo, etc.

Achamos uma forma perfeita de nos conectarmos com nosso público e de conciliar nosso lado humano com nosso lado de marca pessoal porque é como uma porta de entrada para nossa "vida real" onde envolvemos as pessoas que nos seguem também no nosso dia a dia, algo que, por outro lado, conhecemos pessoas que gostamos.

Você não precisa fazer exatamente o mesmo, talvez nem se encaixe em seu caso, mas a filosofia de como conectar que está por trás disso é totalmente extrapolável para qualquer caso e esperamos que sirva de inspiração para sua atividade no Instagram.

2. Usando Hashtags no Instagram

O Instagram permite que você coloque até 30 hashtags em seus posts para etiquetaro conteúdo que você está publicando.

Ao usar hashtags você não só está dizendo aos outros usuários qual é o assunto das fotos e vídeos que você carrega (isso é evidente), mas também está alcançando outros perfis que não o conhecem.

Como? Desde mudanças recentes no Instagram, o aplicativo permite que você siga os posts que estão marcados sob uma hashtag.

Isto significa que em suas notícias (a seção do aplicativo onde você verá os posts feitos pelas contas que você segue) você também verá alguns posts que contêm os hashtags que você está seguindo.

Esta, por um lado, é uma das melhores maneiras de se fazer conhecer a outros usuários que ainda não estão seguindo você e, por outro lado, descobrir outrascontas que publicam conteúdos que te interessam.

Quantos hashtags nós deveríamos colocar em minhas postagens?

A verdade é que os especialistas não concordam sobre o número de hashtags que devem ser usados em uma publicação.

Mas pela nossa própria experiência podemos dizer que o número ideal de hashtags está entre 5 e 11.

Usar mais de 15 poderia ser considerado uma técnica de spam, porque o novo algoritmo do Instagram interpretará que estamos otimizando demais a postagem e reduzirá o alcance das postagens que fazemos.

Nunca use os 30 hashtags que o Instagram te permite usar ou seu alcance cairá.

Finalmente, nós recomendamos que você faça um uso variado dos hashtags que você coloca em suas fotos.

As hashtags típicas e muito populares como "tags4likes", "picoftheday" ou "follow4follow" são agora história e o Instagram os ignora.

A melhor prática que você pode fazer é usar uma combinação de hashtags menos usadas com alguns mais populares e, acima de tudo, variá-las em suas postagens para que você não use sempre as mesmas.

3. Faça upload de fotos e vídeos para o Instagram com Instagram Stories

Como você sabe, o vídeo é um formato que, quando bem utilizado, é capaz de gerar muito engajamento. Assim como o Facebook, Facebook Live permite que você gere muito interesse. No Instagram você também pode usar o vídeo para se conectar mais com seus seguidores.

Em 2016, o Instagram lançou o Instagram Stories, que primeiro permitiu aos usuários carregar fotos, adicionar filtros, efeitos e camadas, e formar um "Storie" Instagram em formato de slideshow. No mesmo ano, expandiu esta funcionalidade para carregar também vídeos.

O que há de único nos “Stories” Instagram é que as histórias de um usuário expiram após 24 horas. Em outras palavras, eles desaparecem para sempre. Mas precisamente isso pode ser algo que encoraje o engajamento com sua comunidade.

Está muito claro que o Instagram Stories busca diversão, por isso você tem tantos efeitos e possibilidades de adicionar um toque divertido às fotos e vídeos que você deseja carregar com esta ferramenta.

4. O melhor momento para postar no Instagram

Outra mudança que fez o algoritmo Instagram é mostrar as publicações sem uma ordem cronológica.

No passado, as primeiras fotos que apareceram em seu newsfeed foram as últimas publicadas pelas pessoas que você segue. Mas esse não será mais o caso.

Como regra geral, a partir de agora, as publicações que aparecerão primeiro são as das contas com as quais você tem mais interação.

Deixe-nos explicar o que é o compromisso (esta explicação provavelmente não é necessária para você, mas nós prefiro ir por ela).

O engajamento é a relação que você tem com outras contas Instagram e é determinado pelas curtidas e comentários que você deixa em suas postagens.

Portanto, o Instagram quer mostrar primeiro aqueles posts de perfis com os quais você interage mais frequentemente e depois posts de contas com as quais você pode não interage tanto.

Dito isto, você pode pensar que o momento da publicação não deveria ser tão importante, mas a verdade é que é.

É por isso que é melhor tentar postar nos horários em que a maioria de seus seguidores está online.

Como você sabe disso?

Se você tem uma conta de Instagram empresarial, você terá acesso a algumas estatísticas relacionadas a seus seguidores e suas publicações, para que você possa ver quando a grande maioria dos perfis que o seguem estão conectados.

Você também terá outras informações, tais como os países de onde são seus seguidores, suas cidades, seu sexo e até mesmo suas idades, entre outros.

Se você não tem uma conta de Instagram comercial, não se preocupe. Existem aplicativos que permitem analisar seus seguidores e determinar os melhores momentos para postar.

Ferramentas como Prime para iOS ou Followers+ podem ser muito úteis. Você também tem uma alternativa para o Android, como o Whentogram.

Como posso saber quem me segue no Instagram?

Uma pergunta muito comum é como saber quem me segue no Instagram.

Há muitas aplicações, como o Iconosquare, por exemplo, que mostram quem não o segue no Instagram. O problema é que ele só te dá as informações do relacionamento que você tem com cada usuário, ou seja, se você o segue e vice-versa.

Além disso, muitas vezes, é preciso ir navegando de usuário para usuário, o que obviamente é impraticável.

O que nos interessa é uma aplicação que nos dá estatísticas globais, ou seja, uma lista de pessoas que têm parado de segui-lo ultimamente.

Há várias aplicações com as quais você pode vê-lo, aqui está uma lista. Ao verificar estas estatísticas periodicamente, você pode rápido e facilmente rastrear quem não o acompanhou.

Será que funciona comprar seguidores no Instagram?

Neste ponto, queremos ser muito categóricoscom nossa resposta, já que queremos convencê-lo a nunca comprar seguidores Instagram.

Talvez em sua ânsia de crescer mais rapidamente no Instagram, você já tenha sido tentado a comprar seguidores.

É bem conhecido que existem centenas (se não milhares) de páginas onde você pode comprar seguidores no Instagram. E a verdade é que pode até ser tentador conseguir milhares de seguidores com um simples clique, com base em um pagamento razoável.

Mas você tem que estar claro que ao comprar seguidores no Instagram você estaria desperdiçando sua própria conta, por várias razões:

1. Reduzindo o alcance orgânico de seus posts no Instagram

O Instagram reduziu o alcance orgânico de suas postagens para 10% do total de seus seguidores. Isso significa que apenas 1 em cada 10 de seus seguidores verá suas postagens por padrão.

Em outras palavras, eles fizeram a mesma coisa que o Facebook fez na época (lembre-se que o Facebook comprou o Instagram).

Para superar essa porcentagem, o Instagram vai avaliar se você está realmente gerando engajamento. Quanto melhor for seu engajamento, mais eles abrirão a torneira. Essa é a maneira de aumentar essa porcentagem inicial.

E esta é a razão pela qual muitos usuários estão reclamando: eles já viramcomo costumavam ser muito mais apreciados com suas postagens.

Como a compra de seguidores afeta nosso alcance?

É simples.

Os seguidores comprados são geralmente contas falsas que não têm qualquer atividade:

· Eles não dão curtidas nas suas fotos ou vídeos.

· Eles não vêem os Storiesque você carrega.

· Eles não deixam comentários.

Se o Instagram mostrar suas notificações para contas falsas que o seguem, o que você acha que acontecerá?

O que vai acontecer é que eles não vão interagir com você, o que o Instagram interpretará como se seus seguidores não estivessem interessados em suas postagens. E se eles não se importam com suas postagens, isso reduz o alcance orgânico de suas próximas postagens.

Deseja algum conselho?

Se você comprou seguidores ou se é seguido por muitas contas inativas, recomendo fazer com que deixem de segui-lo.

“Ah sério? Eu quero conseguir mais seguidores no Instagram; não que eles parem de me seguir".

Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Exclua os seguidores falsos ou inativos e você verá como seus posts terão mais curtidas, mais comentários e, como resultado, você alcançará mais pessoas e terá novos seguidores.

2. Sua conta Instagram pode ser banida

Desde as mudanças no algoritmo do Instagram, estamos começando a ver os efeitos da Shadow Ban.

O Shadow Ban é uma penalidade do Instagram, que rotula sua conta como spam e reduz drasticamente o alcance de suas postagens.

A pior coisa: você não tem como saber se sua conta foi banida, porque eles não o notificam; além disso, você continua sua atividade como se estivesse tudo bem...mas não está.

E uma das maiores causas para o Instagram proibir sua conta adivinhe o que poderia ser? Isso que você está pensando: a compra de seguidores.

3. Se você comprar seguidores, você perderá seu dinheiro

Outro dos efeitos e consequências de nosso algoritmo amigo, é a eliminação de contas falsas.

Como já expliquei, quando você compra seguidores não está comprando seguidores de verdade. Você está comprando em massa, centenas de contas falsas que foram criadas com um único objetivo: aumentar o número de seguidores das contas do Instagram que compram seguidores.

O Instagram está tentando lutar por todos os meios contra essas práticas, portanto, um dos maiores ajustes que fez em sua plataforma foi a eliminação de grande parte das contas que são perfis ou bots falsos.

Há muitos usuários que, de um dia para o outro, perderam centenas de seguidores e até agora não entenderam o porquê.

Esta tem sido a maior caça às bruxas que o Instagram tem realizado nos últimos tempos (embora não a primeira).

E por esta razão, se você comprar seguidores, mais cedo ou mais tarde você perderá seu dinheiro, porque o Instagram detectará e apagará estas contas fraudulentas e você ficará com os mesmos seguidores de antes, mas com alguns reais a menos em seu bolso.

Aplicações e APP’s para obter mais seguidores no Instagram

Você só precisa passar pela App Store da Apple ou pelo Google Play do Android para encontrar dezenas de aplicativos para conseguir mais seguidores no Instagram.

Mas não se surpreenda se aquele aplicativo que promete tantos seguidores desaparecer após algumas semanas.

As razões são claras: elas vão contra o uso real da aplicação que visa impulsionar o Instagram e, além disso, são aplicações com centenas de falhas, o que faz com que os usuários as classifiquem com as piores pontuações. Razões suficientes para que não estejam disponíveis nas lojas por um longo tempo.

Apps para ganhar seguidores no Instagram que NÃO recomendamos

E mais uma vez, se você realmente quer ter seguidores no Instagram e seu objetivo é fazer as coisas direito, você não deve considerar o uso destes aplicativos.

Não estamos falando apenas do uso de aplicativos para conseguir seguidores.

Nós também não recomendamos aplicativos para obter curtidas rapidamente... isso é simplesmente “anti-estratégicos”. Esses APPs para obter curtidas no Instagram funcionam como um saco de curtidas.

Vamos explicar:

· Ou você compra uma série de curtidas (com dinheiro vivo) que pode distribuir entre suas publicações.

· Ou você faz uma troca de curtidas em publicações que os próprios aplicativos sugerem para você, para então fazer com que outros usuários para quem suas publicações são sugeridas acabem gostando de suas fotos ou vídeos.

Você realmente quer se escravizar curtindo postagens de pessoas que você não conhece de forma alguma para que elas acabem dando um like para você?

Ou o que é pior: você quer realmente curtir posts que não te interessam em nada?

Pense nisso como uma troca de “favores”. Você curtirá postagens de pessoas que você nunca mais verá e elas farão o mesmo com você.

Resultado: engajamento zero.

E a questão é que o Instagram se dá conta de todas essas práticas fraudulentas e acaba rotulando sua conta como spammer.

Apps para obter mais seguidores no Instagram que nós recomendamos

Em vez disso, procure por aplicativos para melhorar seu uso do Instagram.

Considere o seguinte:

· Tente carregar um conteúdo melhor.

· Tire mais fotos e vídeos com aparência profissional.

· Interaja naturalmente com seus seguidores e outros perfis que você gostaria que te seguissem.

· Siga apenas os perfis que, por qualquer razão, te interessam por causa do tipo de conteúdo que geram.

Nós sabemos, talvez não seja o caminho rápido que você espera crescer no Instagram e parece muito tentador usar aplicativos para conseguir seguidores e curtidas num estalo de dedos. Mas nós te asseguramos que com isso você desperdiçará sua conta Instagram dentro de poucos dias.

E aqui estão algumas recomendações de algumas ferramentas específicas. Não vamos descrever tudo o que cada uma faz porque não terminaremos este artigo hoje, mas focaremos no que é, para nós, o ponto alto de cada um deles:

· Hashtags: entre outras coisas, permite localizar os hashtags mais populares relacionados a um determinado tópico. Por exemplo, para "empreendedorismo", nós sugeríamos os hashtags relacionados mais populares como "#empresários", "#sucesso", "#negócios", etc. Altamente recomendado para aumentar o alcance de suas postagens.

· Limpador para Instagram: permite excluir contas inativas, tanto as que você segue como as que o seguem. A capacidade de remover seguidores inativos é especialmente interessante por causa de como explicamos como o algoritmo funciona agora. Ter seguidores de melhor qualidade melhorará os 10% de alcance inicial que suas publicações têm por padrão.

· Word Swag: com este aplicativo (pago neste caso) você pode adicionar textos muito atraentes a suas fotos em questão de segundos. Confira porque os resultados são realmente muitos bons.

· Social Blade: Social Blade é uma dessas ferramentas com infinitos usos, e não apenas para o Instagram. Vamos destacar a possibilidade de "espionar" sua concorrência porque você pode acompanhar não apenas a evolução de sua conta, mas de qualquer perfil no Instagram. Você pode fazer coisas como, por exemplo, ver o quanto eles publicaram nos últimos 30 dias, quantos seguidores eles ganharam e tentar tirar conclusões a partir disso.

· Hootsuite: Hootsuite é uma ferramenta "clássica" que agora também suporta o Instagram e aqui nós queremos destacar uma coisa: a capacidade de programar a publicação de seus posts. Isto é algo que você não pode fazer com o aplicativo nativo do Instagram e será tremendamente útil para se organizar melhor e a questão da programação que já mencionamos.

Outros truques e hacks para conseguir mais seguidores no Instagram

Neste ponto você provavelmente está se perguntando: "Então o que posso fazer para conseguir seguidores no Instagram?".

Vou lhes dar duas estratégias que estão sendo utilizadas atualmente pelo Instagramers mais famosos:

1. Sorteios para aumentar os seguidores no Instagram

Os sorteios são uma das melhores estratégias para conseguir seguidores reais no Instagram.

Mas antes de começar a sortear um iPhone X, deixe-nos explicar a melhor abordagem para realizar um sorteio no Instagram.

Se você quiser atrair seguidores que não vão te seguir após o término do sorteio, você deve considerar fazer um sorteio que esteja relacionado à sua atividade de conta.

Não fazer isso é um dos maiores erros que podemos cometer. Há caçadores de sorteios cuja única presença no Instagram é para receber o maior número possível de prêmios.

E mesmo que você não atraia esse tipo de usuários, quem não gostaria de ganhar um iPhone X?

O truque para conseguir seguidores no Instagram, neste caso, é fazer um sorteio com o único objetivo de fazê-los descobrir sua conta e, a propósito, ter um incentivo inicial para segui-lo.

Se o conteúdo que você compartilhar for de interesse para eles, você terá muito mais chances de que eles não o sigam após o sorteio.

Também não cometa o erro de dar algo de grande valor. Não é realmente necessário, embora seja logicamente verdade que quanto maior o valor percebido do presente que sorteamos, maior a probabilidade de sucesso com os sorteios e maior a audiência que vamos atrair.

Lembre-se que um simples livro, por exemplo, pode ser mais do que suficiente para atrair usuários interessados em sua conta.

A maneira de fazer isso é muito simples:

· Decida o que você vai dar.

· Faça um criativo para mostrar o que é o prêmio.

· Publique e informe seus seguidores que para participar dos sorteios eles devem curtir seu perfil, segui-lo (seus seguidores já o seguem, mas pessoas que não sabem que você ainda não o seguem; e para participar é essencial que eles o sigam porque é assim que sua conta recebe mais seguidores) e marque três amigos nos comentários.

· Informar até que data podem participar dos sorteios, quais são as condições de participação e como/quando anunciarão o vencedor.

· Considere promover a publicação com Anúncios Patrocinados no Instagram para alcançar mais pessoas.

· Quando a data chegar, publicar quem ganhou o prêmio.

Você pode fazer este processo manualmente, tendo que verificar um a um os participantes e ver se eles cumpriram as regras do sorteio (se eles o seguem, se mencionaram três amigos e se curtiram a publicação), o que, como você pode imaginar, pode ser uma tarefa muito entediante se o número de participantes for muito alto.

Ou você pode usar uma ferramenta como o easypromos para fazer os sorteios e economizar muito tempo.

2. Aumente seus seguidores com publicidade no Instagram Ads

Com estratégia, aproveitando a publicidade online nativa do Instagram, ao contrário de comprar seguidores, faz todo o sentido fazer um investimento para conseguir mais seguidores no Instagram.

Investir em publicidade é uma coisa muito diferente de comprar seguidores, pois você fará uso de uma das ferramentas mais poderosas que o Instagram coloca à sua disposição. E, além disso, uma ferramenta que o Instagram terá o maior prazer que você a use.

O Facebook, como você já deve saber, comprou o Instagram há alguns anos e integrou sua plataforma de anúncios no Facebook com o Instagram. Isto significa que, com o mesmo gerenciador de anúncios que você usa para gerenciar seus anúncios no Facebook, você também pode gerenciar seus anúncios Instagram.

E isto abre muitas possibilidades.

Embora no Instagram Ads ainda não exista uma opção disponível para conseguir seguidores diretamente através da publicidade, você pode fazer estratégias que aumentarão seus seguidores.

Aqui estão algumas ideias:

· Você pode colocar publicidade para promover uma das suas melhores postagens para alcançar muitas pessoas que não o conhecem. Se a sua postagem chamar a atenção deles, eles certamente o seguirão.

· Envie tráfego para o seu perfil Instagram. Existem apenas três maneiras possíveis de colocar links no Instagram: o link em sua biografia, através de “Stories Instagram” se você tiver uma conta verificada ou se tiver mais de 10.000 seguidores, ou com publicidade. Assim, se você anunciar seu perfil, você pode conseguir novos seguidores de maneira rápida e eficaz.

· Aparecer com publicidade nos Instagram Stories. Para isso, você precisará de um vídeo com duração máxima de 15 segundos e muita criatividade/originalidade, para fazer com que as pessoas que não o conhecem e que vêem seu “Storie” patrocinado, decidam segui-lo.

3. Obter seguidores com anúncios no Instagram Stories

Uma última estratégia muito original para conseguir seguidores no Instagram rapidamente é muito simples se você criar um anúncio no Instagram Stories.

Mas tenha cuidado: antes de fazer seu anúncio Instagram, é muito importante que você se lembre de seguir os passos citados neste vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=BsSJfZE9iLI

Conclusões

É completamente legal querer ter seguidores no Instagram da maneira mais rápida e mais barata possível.

Mas a nossa recomendação é que você não fique obcecado por seguidores, pois isso pode levá-lo a tentar estratégias e práticas que, em vez de ajudá-lo, vão prejudicá-loenormemente.

Isto é mais uma questão de qualidade do que de quantidade.

Não adianta ter milhares de seguidores que não interagem com você e que, além disso, podem prejudicar seu relacionamento com outros usuários com os quais você se conectou genuinamente.

Faça as coisas direito e o Instagram o recompensará por isso.

Neste artigo, que já tem mais de 4000 palavras, tentamos te dar um máximo de dicas que, se você as seguir, te darão muitos resultados.

Mas, como você bem sabe, o Instagram é um mundo e em uma simples postagem, mesmo tão longa como essa, não dá para abarcar tudo.

É por isso que, se você quer realmente crescer bastante e tirar o máximo proveito do Instagram, recomendo que faça um curso de Instagram. E lembre-se sempre disto: o Instagram quer que façamos uso real de sua plataforma e a utilizemos para a finalidade para a qual foi criada: conectar-se com usuários com interesses semelhantes e trazer conversa para sua plataforma.

