Como estão as empresas de cassino na Bolsa

A Indústria dos jogos cresce durante o distanciamento social devido às suas plataformas online.

O período da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), foi responsável por mudar uma série de hábitos, como lavar as mãos com mais frequência, utilizar máscaras, adotar o modelo de trabalho em home office e consumir muita mídia online.

Segundo levantamento realizado pela Comscore , a métrica da audiência de plataformas digitais apresenta crescimentos vertiginosos, com uma elevação de 20% no setor de jogo, 22,8% em entretenimento e 26,2% nas redes sociais. Onde esta progressão positiva se deve à falta de alternativas para se manter entretido dentro de casa.

O crescimento das pessoas procurando por diversão em frente ao computador ou mexendo no smartphone fez com que as empresas de cassino, que possuem plataformas virtuais, crescessem de uma forma nunca antes vista.

Um exemplo de plataforma de cassino que opera exclusivamente de maneira online e apresentou números positivos, o LeoVegas viu os seus lucros dobrarem em 2020, e após fechar o quarto trimestre do ano anterior com o quarto trimestre sendo o período mais forte na história da empresa, o prognóstico para 2021 é ainda mais empolgante.

“LeoVegas concluiu o ano recorde de 2020 com seu quarto trimestre mais forte de todos os tempos, e fizemos isso apesar das frequentes mudanças nos requisitos de jogos em nossos mercados, além de nos encontrarmos no meio de uma pandemia global”, comentou Gustaf Hagman, o CEO do Grupo, que concluiu: “No vento a favor de um forte 2020, estamos agora ansiosos por um ano com muitas iniciativas de crescimento empolgantes e até mesmo uma oferta mais forte ao cliente”.

Os números apresentados pela empresa apontam os lucros de € 387,5 milhões no ano de 2020, o que consolida um aumento ano-a-ano de 103,2%, onde os novos clientes captados pela empresa neste período representam um volume de 31,0% a mais quando comparados com os resultados de 2019.

É importante salientar que o é uma companhia idônea fundada na Suécia e que opera as suas ações na Bolsa de Valores de Estocolmo. Se você desconhecia o grupo até então, é possível conferir mais detalhes sobre eles e constatar a legitimidade dos seus principais produtos, o LeoVegas Casino, LeoVegas Live Casino e LeoVegas Sportsbook.

Como muitas pessoas possuem dúvidas, é válido ressaltar que apostar em cassinos online, ou até mesmo em eventos esportivos não representa uma contravenção, como ocorre nos jogos físicos no Brasil.

As principais plataformas são extremamente confiáveis, regulamentadas, legalizadas e auditadas nos locais onde estão instaladas fisicamente, como em países da Europa, Ásia e na região do Caribe.

No que compete aos cofres públicos no Brasil, cabe o recolhimento dos lucros através do Imposto de Renda dos jogadores, que devem ser declarados assim como ocorre em qualquer outra modalidade de investimento, seja no mercado financeiro, imobiliário, dentre outros.

Para os interessados em investir no mercado financeiro, o momento para a compra de títulos de empresas de cassino que operam online nunca esteve tão favorável, assim como as promoções disponíveis nos sites para atrair um número maior de jogadores.

