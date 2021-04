Confira Aqui o Site da Snappea, um Método Fácil para Você Converter YouTube Vídeos e Músicas de Graça!

Você ainda não sabe como baixar vídeos do YouTube ou convertê-los em músicas mp3? Então vem comigo e ao final você poderá baixar vários vídeos e músicas. No site da Snappea você pode encontrar o conversor de músicas do YouTube em mp3 através de poucos cliques.

Conheça agora Snappea YouTube Converter um site onde você pode baixar totalmente de graça seus vídeos e músicas favoritos, de forma ilimitada e prática você consegue salvar músicas, clipes, filmes, séries em seu computador ou até no celular. De um jeito simples e seguro o Snappea te ajuda a converter vídeos do YouTube para mp4 ou em músicas mp3.

Mas como converte e baixar os vídeos do YouTube com o Snappea. É muito fácil, basta acompanhar aos passos seguintes e você poderá fazer playlists das suas músicas, filmes ou até séries favoritas. Primeiramente você tem que acessar o site da Snappea . Uma vez na página principal do Snappea salve-a em seus favoritos, para que da próxima vez, ou se você fechar sem querer, possa abrir com mais facilidade. Assim há duas maneiras de pesquisar pelo seu vídeo do YouTube. 1)No primeiro método você pode digitar na barra de pesquisa do Snappea o nome do seu vídeo, esperar pelos resultados da busca, depois clicar no vídeo correspondente. Então a próxima página será a página de download, na direita você poderá visualizar seu vídeo, na esquerda você poderá escolher entre converter para mp4(escolha uma resolução) ou converter para mp3(escolha uma qualidade). Após esta etapa é só esperar o download ser concluído e você terá convertido e salvo em seu aparelho um vídeo do YouTube, parabéns!

O segundo método que você pode utilizar é ir ao seu vídeo favorito no YouTube, clicar em compartilhar, copiar o link. Após isso abra o Snappea cole o link na barra de pesquisa, espere a página de download carregar. Em seguida escolha entre a qualidade e clique em baixar. Agora em alguns instantes seu download será concluído e você poderá desfrutar a qualquer momento do arquivo convertido.

Mas quais as vantagens de se acessar o site da Snappea? Além de ser um site totalmente gratuito, e que não possuir limitação de download, o site é 100% confiável, livre de malwares, sem pop-ups ou propagandas que te perturbam constantemente, como na maioria dos sites. Outra vantagem é que não há necessidade alguma de realizar download de qualquer aplicativo, o que garante seguridade e evita que você ocupe espaço no seu HD com um aplicativo. O site do Snappea pode fazer a conversão de vídeos do YouTube tanto para músicas em mp3 como para vídeos em mp4.

Outro fator interessante é que você pode escolher a resolução dos vídeos como também escolher a qualidade da conversão das músicas, permitindo que você baixe em alta qualidade tanto os vídeos, como as músicas. Além disso o Snappea pode ser acessado em qualquer dispositivo, possa ser um computador Windows, Mac, ou Linux; Tablets, como iPad; ou até celulares androids, iPhones, etc. E se você possui um celular android ainda é possível baixar o aplicativo, que você poderá acessar e baixar músicas com mais praticidade.

As vantagens de você poder converter os vídeos do YouTube e salvá-los em seus dispositivos são muito práticas e convenientes, já que você pode estar acessando seus arquivos diretamente no seu dispositivo, sem necessidade de acesso à internet, ou seja, em viagens longas, quando a internet está ruim, entre outras situações você poderá curtir suas playlists, seus filmes e séries tranquilamente.

Então agora que você já sabe como converter vídeos do YouTube e salvá-los em seu computador, celular ou tablet, por que não tenta baixar alguma coisa nele? Acesse já o Snappea, salve em seus favoritos e comece agora a converter ilimitadamente seus vídeos do YouTube.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.