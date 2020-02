Contra homofobia, clubes brasileiros passam a promover camisa 24

No Brasil, o número é associado à homossexualidade de maneira preconceituosa por ele representar o animal veado no jogo do bicho. A campanha contra a homofobia teve o Bahia na esteira. Outros clubes como Flamengo, Corinthians, Santos e Fluminense anunciaram que ao menos um jogador da equipe entraria em campo com a camisa 24 edit

247 - Grandes clubes do futebol brasileiro aderiram a uma campanha contra homofobia. Na terça-feira (28), o jogador Flávio, 23, da Bahia, entrou em campo pela Copa do Nordeste com a camisa tricolor e o número 24 nas costas. No Brasil, o número é associado à homossexualidade de maneira preconceituosa por ele representar o animal veado no jogo do bicho.

A ação coincidiu também com a morte de Kobe Bryant e homenagens ao astro do basquete usando a camisa 24 que ele eternizou. Depois a revista Corner, publicação sobre futebol, criou a campanha "Pede a 24", para incentivar jogadores a usarem a camisa.

O principal difusor da campanha é o jornalista Mauro Beting. "24 não é só um número qualquer. Ele carrega as digitais criminosas do preconceito. Não mais! São dois dígitos que contam para quem precisa virar esse jogo", diz o texto assinado por Beting.

Antes da partida contra o Resende, o atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol, publicou um "24" nas suas redes sociais, acompanhado de hashtags contra a homofobia e em homenagem a Kobe Bryant. O flamenguista deve o mesmo número no sábado (8), contra o Madureira.





O Santos também fez questão de anunciar que o atacante Tailson vestiria a 24 no clássico contra o Corinthians, no domingo (2). "O Peixe joga como #NúmeroDoRespeito!", publicou o clube. O atleta ficou no banco de reservas.

O Fluminense, que nesta terça-feira (4) enfrenta o Unión La Calera (CHI) pela Copa Sul-Americana. O tricolor divulgou que o meia Nenê será o camisa 24 durante a competição.

De acordo com levantamento publicado pelo jornal Folha de S.Paulo na semana passada, o número 24 é encontrado quatro vezes mais em ligas estrangeiras em comparação com o futebol brasileiro.

As camisas 24 no Campeonato Brasileiro representou 0,5% do volume total nos últimos cinco anos, média é de 2,5% quando considerados torneios nacionais na Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal), Ásia (Japão, Coreia do Sul e China) e Argentina.