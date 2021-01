Depois do "truque" da juíza, Bia Kicis e DJ Pietra fazem vídeo ensinando a burlar uso obrigatório da máscara (vídeo)

A deputada e a DJ utilizaram um vídeo para incentivar que a população não respeite as normas de segurança sanitária para contenção da Covid-19 edit

247 - Após a juíza Ludmila Lins Grilo publicar vídeo em rede social ensinando um "truque" para burlar o uso obrigatório de máscara em espaços públicos, estratégia de combate à disseminação do coronavírus, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) se juntou à DJ Pietra Bertolazzi para também incentivar o desrespeito às normas de segurança sanitária.

Nas imagens, a parlamentar e a DJ sugerem que as pessoas andem sempre com uma garrafa com água. Caso sejam abordadas por seguranças que peçam o uso da máscara, os cidadãos podem, segundo a dupla, alegar que estão bebendo água e que em seguida colocarão a proteção.

Assista:

