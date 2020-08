Dia Internacional da Cerveja: sete curiosidades incríveis sobre a bebida

Giulia Roriz, Metrópoles - Não é preciso dizer que cerveja é uma paixão nacional. Mesmo que você não goste da bebida, sabe que ela acompanha os melhores momentos do brasileiro: o happy hour, o almoço de domingo, o futebol, o samba, a praia e até mesmo a novela das oito. Esse prazer com a bebida se reflete em números: uma pesquisa feita pela Opinion Box Insights revelou que 45% dos brasileiros bebem cerveja pelo menos uma vez por semana.

Outro estudo, realizado pelo e-commerce Clube do Malte sobre o “Comportamento Cervejeiro Brasileiro: Uma Pesquisa sobre Hábitos de Consumo no País”, revelou que, entre os entrevistados, a maior parte (93,2%) considera cerveja sua bebida predileta. Quanto ao melhor momento para apreciar a gelada, a pesquisa apresenta que beber e comer (88,8%) está entre os grandes prazeres da humanidade e é a principal atividade que o consumidor gosta de fazer em seu tempo livre.

No Brasil, as versões artesanais – com seus diversos estilos e misturas cada vez mais interessantes de ingredientes – ganham todos os anos maior espaço e notoriedade nas gôndolas dos mercados e nos copos dos cervejeiros.

Vejas as curiosidades sobre a cerveja no Metrópoles.

