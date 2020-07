Dicas para poder fazer as melhores compras online na próxima Black Friday

Sendo um dos eventos mais importantes no comércio eletrônico, a Black Friday teve recorde de faturamento em 2019. Tendo em conta a situação atual no mundo por causa da pandemia, fazer compras online é a saída e, somando a liberação do saque emergencial do FGTS, espera-se que a próxima Black Friday seja ainda melhor.

Hoje em dia podemos dizer que aproximadamente o 75% dos brasileiros, a partir dos 10 anos de idade, fazem uso da tecnologia navegando na internet. As atividades são das mais variadas, por exemplo: crianças e adolescentes fazendo aulas online, trabalhadores que podem fazer home office, pessoas fazendo videoconferências, usando as redes sociais e fazendo todo tipo de compras online.

Quanto a esta última atividade, existem pessoas que são “compradores habituais”, ou seja, pessoas que costumam comprar através da internet a sites conhecidos e confiáveis. São compradores que fazem isso normalmente e sabem como aproveitar cada promoção, cada desconto e ótimas ofertas.

Como a próxima Black Friday está chegando, vale a pena saber o que fazer para tirar o melhor proveito desse evento, um dos principais no comércio eletrônico, sem dúvida.

Algumas dicas interessantes para tirar proveito da Black Friday

Para que as suas próximas compras sejam realmente proveitosas e eficientes, vale a pena prestar atenção às seguintes recomendações:

1. Comparar o produto que se deseja antes de comprar: só comparando é possível descobrir a opção de encontrar o produto mais barato. O ideal é utilizar comparadores, pois eles acabam dando o preço total, com os custos de envio incluídos. Isso é muito importante, porque existem diversos sites que só acrescentam o valor do envio depois de você ter dado o ok à compra, e isso acaba sendo uma dor de cabeça, porque você acabará pagando mais caro só por causa disso.

2. Verificar a segurança da empresa online: infelizmente existem muitas páginas falsas. Já houve casos de pessoas que compraram, por exemplo, um celular, e receberam pelos correios uma caixa com um chocolate... Reclamar a quem, se a página sumiu da internet? É aconselhável fazer uma breve pesquisa em Google sobre as opiniões dos usuários. Desse jeito, você saberá se as pessoas compraram lá, qual foi a experiência, se estão satisfeitas, se voltariam a comprar lá, etc.

3. Inscreva-se nas redes sociais para receber as newsletters e promoções das suas lojas favoritas: isso é muito importante para poder ficar sabendo na hora de todas as ofertas e promoções especiais. Ao mesmo tempo, as lojas geralmente utilizam essa via para poder manter os seus clientes.

4. Comprar sempre com cartão de crédito ou com PayPal: apesar de algumas lojas habilitarem os pagamentos através de cartão de débito ou através de transferência bancária, por exemplo, é recomendável fazer o pagamento através do cartão de crédito, porque dessa forma, você terá a vantagem de poder reclamar uma cobrança mal feita, um produto que não chegou ou, melhor ainda, você poderá reclamar cobranças de coisas que você não comprou, porque roubaram o seu cartão e compraram no seu nome! Se você não tiver cartão de crédito, pode usar Paypal, mas nunca faça transferência bancária, pois será quase impossível reclamar depois, se for necessário.

5. Prestar muita atenção aos custos de envio: dependendo do produto a comprar, os custos de envio podem ser altos ou nulos. Mas também isso varia de loja para loja. Às vezes, quando o envio não é gratuito, é bom pesar a probabilidade de comprar mais produtos nessa loja, para que o custo do envio acabe se amortizando.

6. Verificar a procedência do produto a comprar: dependendo da loja onde você for comprar, o produto pode não estar no Brasil. Assim, dependendo da procedência, poderá demorar poucos dias ou um tempão! Se for um produto eletrônico, por exemplo, há lojas que trabalham com envios da China, conseguindo preços mais em conta, porém, com uma demora enorme.

7. Fazer uso dos programas de fidelidade: isso é realmente um fator muito interessante. Algumas lojas possuem programas de fidelidade. Funcionam, por exemplo, dando pontos ao cliente, que depois pode trocar por descontos em futuras compras. No começo, pode parecer que são poucos pontos ou que não são suficientes para uma troca interessante. Porém, com o decorrer do tempo, e das compras, você notará com certeza a vantagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.