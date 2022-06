Discussão entre estudantes acaba em racismo: "cabelo de palha"

Apoie o 247

Por Matheus Garzon, Carlos Carone e Mirelle Pinheiro, Metrópoles - Uma estudante negra do primeiro semestre de direito de uma universidade particular registrou um boletim de ocorrência após ser chamada de “cabelo de palha” por uma colega de sala. O caso começou com um tuíte e continuou em uma discussão no grupo de WhatsApp da turma.

A vítima é Maria Eduarda Sincré, 19 anos. Ela conta que houve um desentendimento entre estudantes na última terça-feira (14/6) e a autora decidiu tuitar “Eu odeio o povo da minha sala. Espero que nenhum se forme. Se essa menina vier me encher o saco na faculdade, vou arrancar aquela palha que ela chama de cabelo na marra”, escreveu.

