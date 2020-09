Djokovic acerta bolada em rosto de juíza e é desclassificado do US Open (vídeo)

De forma inesperada, o número 1 do mundo no ranking da ATP e favorito ao título do US Open, Novak Djokovic, foi eliminado, abrindo o caminho para um campeão inédito de Grand Slam. Djoko acertou involuntariamente uma bolada no rosto de uma juíza de linha, mas o torneio optou por desclassificar o jogador mesmo assim edit

247 - O número 1 do mundo no ranking da ATP, Novak Djokovic, foi eliminado do US Open após acertar uma bolada no rosto de uma juíza de linha.

Djoko perdia por 6 a 5 no primeiro set contra Pablo Carreño. Na sequência da partida, o sérvio atingiu, sem querer, uma juíza de linha com uma bolada. Ele pediu desculpas imediatamente, mas foi punido com a desclassificação.

