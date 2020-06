Edir Macedo estaria internado em SP com coronavírus, diz jornalista

Revista Fórum - Começaram a circular informações, na noite desta quinta-feira (11), de que o bispo Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e da Record, estaria internado com Covid-19.

A informação foi inicialmente veiculada pelo jornalista Erlan Bastos, da Rede Meio Norte. Ele informa que Macedo estaria internado no hospital Moriah, em São Paulo, utilizando o codinome de “Josué”.

A reportagem entrou em contato com o hospital Moriah, que ficou de retornar via assessoria de imprensa. Já a Igreja Universal do Reino de Deus foi contatada por telefone e e-mail mas, até a publicação desta nota, não havia dado retorno.

#EXCLUSIVO - Bispo Edir Macedo está internado no Hospital Moriah em São Paulo com covid-19. A informação que tenho, é que ele está usando um nome fantasia. 'Josué' pic.twitter.com/EIwpjrKmUE — Erlan Bastos (@erlan_bastos) June 11, 2020

O bispo Edir Macedo já gravou vídeo em que diz que o coronavírus é "inofensivo". “Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”, afirma Macedo.

