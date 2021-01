Eduardo Bolsonaro posta foto de almoço com Olavo de Carvalho e Allan dos Santos

Apesar de não ter divulgado o local do almoço, Olavo de Carvalho mora na Virgínia, estado norte-americano colado com a capital do país, Washington DC, onde o parlamentar esteve esses dias e se reuniu com Ivanka Trump e outras figuras da extrema-direita edit

247 - Em viagem aos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e sua mulher, Heloísa, almoçaram com o guru ideológico do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, e um dos chefes do chamado “gabinete do ódio”, Allan Santos, do Terça Livre.

Apesar de não ter divulgado o local do almoço, Olavo de Carvalho mora na Virgínia, estado norte-americano colado com a capital do país, Washington DC, onde Eduardo esteve esses dias e se reuniu com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, e outras figuras da extrema-direita.

Seriam precisas boas semanas para conversar tudo o que gostaríamos, mas já o almoço foi excelente! Obrigado 👍 pic.twitter.com/kq9MV7DdtI January 7, 2021

