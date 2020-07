Einvestment oferece investimentos de alto rendimento em setores-chave da economia

Se você parar por alguns minutos para pensar sobre quais serão as principais indústrias no futuro de nossa civilização, certamente na lista haverá inteligência artificial, energia verde, robótica ou automação.

Segundo o historiador e best-seller Yuval Noah Harari, autor de "Animals to Gods", "Homo Deus" e "21 Lessons for the 21st Century", nenhum trabalho pode ser completamente livre de automação. Graças ao aprendizado de algoritmos e sensores, qualquer pessoa pode obter excelentes cuidados de saúde, carros autônomos reduzirão a mortalidade por acidentes e até algoritmos poderão fornecer um melhor suporte psicológico ou criar peças musicais emocionais melhores que os humanos.

É para este presente e futuro que, para aqueles que desejam investir suas poupanças, esses setores da indústria são apresentados como grandes alternativas para obter benefícios econômicos, a curto, médio e longo prazo.

Mas o problema é saber quais das empresas atuais dedicadas a esses setores poderão se destacar pelo sucesso e quais estarão a caminho, devido ao lento desenvolvimento de suas ideias, visão ou falhas de execução.

Isso é o que um grupo de especialistas em finanças tinha em mente ao desenvolver seu projeto de EInvestment. A equipe que conduz é liderada por Peter Derksen, Gyros Chrysoulis e Martha Vodvik, de nacionalidade britânica, grega e suíça, respectivamente, juntamente com uma equipe de especialistas que trabalham há anos em posições-chave em bancos ou empresas financeiras de primeira linha.

Seu objetivo é justamente oferecer portfólios de investimentos nos setores mencionados e ativos digitais às pessoas que desejam participar deles.Com um alto entendimento das tendências atuais e futuras do mercado, seu objetivo é distribuir investimentos entre várias classes de ativos para um crescimento sustentável.

Investment tem dois produtos principais:

- “Sustainable Growth” (Crescimento Sustentável), que investe em empresas de inteligência artificial, energia verde, robótica e automação, tecnologia financeira, transmissão ao vivo e inovações digitais

- "Extra High Yield" (Rendimento extra alto), um portfólio com maior volatilidade e maiores benefícios, onde táticas e modelos cuidadosamente desenvolvidos são usados para selecionar ativos com boas perspectivas de ganhos e uma avaliação razoável, e onde o gerenciamento eficiente de riscos é a chave para melhorar o desempenho.

A empresa é um fundo de investimento licenciado e é administrada pela EFS International Limited, uma empresa britânica que atua desde 2018. Note-se que pertence ao grupo Gulliver Holding, de Gibraltar, em operação desde 2015.

Em relação aos custos para os investidores, o EInvestment não implementa taxas de assinatura ou administração, mas obtém um benefício com base nos retornos positivos que fornece mensalmente às pessoas que pertencem ao fundo.

