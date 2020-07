Mulheres policiais terão maior protagonismo na disputa pelas eleições 2020 nas capitais

247 - Pelo menos oito mulheres policiais são pré-candidatas a prefeituras de Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Salvador (BA), Goiânia (GO), Aracaju (SE) e Manaus (AM), sendo seis delegadas de polícia e duas policiais militares. As candidatas integram legendas de esquerda, como PT e PDT, e de direita, como DEM e PSC. Nas eleições municipais de 2016, somente uma policial disputou uma prefeitura de capital, em Goiânia. As postulações não ficarão restritas a mulheres policiais. Ao todo, são 38 mulheres pré-candidatas às prefeituras de 21 capitais, levando em consideração os partidos com representação no Congresso Nacional. Os dados foram publicados em reportagem dos jornalistas João Pedro Pitombo e João Valadares, publicada na Folha de S.Paulo.

O município do Rio terá como candidatura a prefeita a delegada Martha Rocha (PDT) como candidata a prefeita, que está no segundo mandato como deputada estadual. Ela deve encabeçar uma chapa de partidos de centro-esquerda que também inclui PSB, Rede e PV. "O Rio precisa de gestão competente, de honestidade, de seriedade, de dignidade e de vergonha na cara", afirmou a parlamentar ao lançar sua candidatura, no início de junho.

No Recife, a delegada Patrícia Domingos é pré-candidata pelo Podemos. Ela comandou a Delegacia de Crimes contra a Administração e Serviços Públicos, extinta pelo governo Paulo Câmara (PSB), em novembro de 2018 para a abertura de um departamento do combate ao crime organizado.

Em Salvador, a Major Denice Santiago disputará a prefeitura da capital pelo PT com o apoio do governador Rui Costa (PT). Segunda mulher a alcançar a patente de major na Polícia Militar da Bahia, Denice ganhou visibilidade ao comandar a Ronda Maria da Penha, equipe que cuida da segurança de mulheres sob medida protetiva.

"Acho fantástica a possibilidade de nós, trabalhadoras da segurança pública, participarmos de uma disputa eleitoral. Mostra que nós estamos ocupando um espaço e temos muito a contribuir com a gestão pública", disse ela à Folha.

Em Aracaju (SE), duas delegadas devem entrar na disputa: Danielle Garcia (Cidadania) e Georlize Teles (DEM).

O Partido dos Trabalhadores escolheu uma policial para disputar a Prefeitura de Goiânia. A deputada estadual Adriana Accorsi, que integra a Polícia Civil de Goiás há 20 anos.

Em Manaus, o PSC, partido do governador Wilson Lima, deve lançar o nome da delegada Débora Mafra, que trabalhava na delegacia especializada de combate a crimes contra mulheres.

Além das candidaturas de mulheres policiais, outras postulações femininas devem ser concretizadas como Manuela D’Ávila (PC do B), Juliana Brizola (PDT) e Fernanda Melchionna (PSOL) na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre, e Marília Arraes (PT) é uma das favoritas no Recife.

No campo conservador, a deputada federal Joice Hasselmann é a pré-candidata do PSL em São Paulo. Em Manaus, a ex-deputada Conceição Sampaio (PSDB) deve disputar o Executivo municipal com apoio do prefeito Arthur Virgílio, também da sigla tucana.

Pelo calendário eleitoral, os partidos têm que confirmar o nome dos candidatos entre 31 de agosto e 16 de setembro. O registro deve ser feito até 26 de setembro.

