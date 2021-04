Em conversas com Bolsonaro, Partido da Mulher Brasileira muda o nome para 'Brasil 35'

A logomarca do partido, antes de cores azul e branca, também ganhou as cores verde e amarelo, muito usadas por Jair Bolsonaro edit

247 - O Partido da Mulher Brasileira (PMB) mudou o seu nome para Brasil 35 na manhã desse sábado (24), após conversas com Jair Bolsonaro para abrigá-lo na sigla. A mudança foi feita durante convenção nacional do partido, no Rio de Janeiro.

A logomarca do partido, antes de cores azul e branca, ganhou as cores verde e amarelo, muito usadas por Bolsonaro.

De acordo com a presidente nacional, Sued Haidar, a mudança não teve influência da busca de Jair Bolsonaro por um novo partido.

"Houve, sim, uma conversa com o presidente. E tem que existir diálogo. A gente continua conversando com todos os partidos. Vamos caminhando aí. O partido não tem que entrar numa bola dividida que não é nossa", disse. A entrevista foi concedida ao jornal O Globo.

"Foi uma conversa muito tranquila, de discussão da questão das pautas necessárias, que foram várias, por exemplo, a questão da saúde, educação. E da possibilidade de o presidente vir (para o PMB) foi feita da forma que ele deve ter procurado conversas com outros partidos. Não foi só com a nossa equipe", acrescentou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.