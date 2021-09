Em novo vídeo, Zé Trovão diz que Moraes “passou dos limites” e incita PF a “cruzar os braços”

Apoie o 247

Metrópoles - Em novo vídeo postado nas redes sociais neste domingo (5/9), o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como “Zé Trovão”, disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo tribunal Federal (STF), “passou de todos os limites” e incitou os agentes da Polícia Federal a “cruzarem o braço” e não cumprir o mandado de prisão contra ele.

Zé Trovão é um dos alvos do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos marcados para 7 de Setembro. A prisão foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e a determinação partiu de Moraes. Na decisão, o ministro derrubou as redes sociais do caminhoneiro e proibiu a participação dele em vídeos e lives.

