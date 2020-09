Em plena pandemia, Ministério da Saúde aprova que CBF libere volta das torcidas nos estádios

247 - O Ministério da Saúde aprovou um estudo da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) que possibilitará a volta do torcedor aos estádios e arenas de futebol em meio à pandemia de Covid-19, segundo a Folha de S. Paulo.

A CBF recebeu o aval do órgão do governo federal nesta terça-feira, 22, mas analisa quando e como colocará o plano em ação. A ideia inicial é que isso aconteça em outubro.

O estudo da confederação prevê no máximo 30% da capacidade dos estádios liberada aos torcedores e apenas para o time mandante, enquanto os visitantes seguirão sem acesso aos jogos.

