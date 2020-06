Everton Ribeiro: racismo estrutural no Brasil mata e exclui negros

O jogador do Flamengo Everton Ribeiro disse também que está "disposto a aprender mais sobre isso a cada dia e disposto a usar minha influência para dar voz a pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade" edit

247 - O jogador de futebol da equipe do Flamengo Everton Ribeiro disse no Twitter na última segunda-feira (1) que o racismo estrutural no Brasil "mata e exclui pessoas negras" e que "não é normal que em um país onde a maioria da população é negra, eles sejam minoria em universidades e grandes empresas".

O atleta se colocou à disposição para lutar contra o racismo. "Estou disposto a aprender mais sobre isso a cada dia e disposto a usar minha influência para dar voz a pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade".

Everton Ribeiro ainda citou a frase: “Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”.

pois entendo que essa não é a minha realidade, sei que somos tratados de forma diferente por causa da nossa cor de pele e que temos que olhar ao nosso redor e ter empatia. Pude perceber que existe um racismo estrutural no Brasil e que ele mata e exclui pessoas negras... — Everton Ribeiro (@evertonri) June 1, 2020

Não quero ficar em silêncio e compactuar com um país que mata um negro a cada 23 minutos.



“Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista” Ângela Davis. — Everton Ribeiro (@evertonri) June 1, 2020

