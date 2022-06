Ex-miss Brasil morre após complicações em cirurgia e família aponta erro médico

Apoie o 247

247 - Gleycy Correia, ex-Miss Brasil Continentes Unidos em 2018, morreu aos 27 anos na manhã desta segunda-feira (20) após passar cerca de dois meses internada, em coma, em um hospital particular de Macaé, no Norte Fluminense. As informações são do portal G1.

Além do título de miss, Gleycy era empreendedora, especialista em Permanent Make Up.

A reportagem aguarda informações sobre a causa da morte e sobre o velório. O corpo foi encaminhado ao Instituído Médico Legal (IML) de Macaé para passar por perícia.

O pastor Jak Abreu, que acompanha a família de Gleycy desde o início da internação, disse em uma rede social que a família cogita que houve erro médico durante a cirurgia.

